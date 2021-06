Cel puțin opt oameni, în spital, după ce o mașină a intrat în mulțime, la un eveniment din Texas (Video)

Trei victime sunt în stare critică, iar în cazul a cinci dintre ele rănile nu le pun viața în pericol, după cum au anunțat autoritățile.

Conform primelor informații, din motive necunoscute, una dintre mașini a părăsit drumul, intrând într-un gard de protecție și apoi în spectatori, notează CNN.

Vehiculul a lovit și alte trei mașini, în timpul incidentului.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit foarte multe detalii despre starea șoferului.

Breaking: At least 29 injured after a car crashed into a crowd of spectators at Fabens racetrack in Fabens, Texas. pic.twitter.com/T1kajjwFwl