Ce i-au găsit doctorii în gât unei fete de 2 ani: „Nu i-au dat nicio șansă”

Potrivit medicilor, fata în vârstă de doi ani ar fi murit, dacă nu era operată, pentru că electricitatea bateriei combinată cu saliva, începuseră să o ardă, informează The Sun.

Înainte de a fi dusă la spital, fata s-a plans de dureri puternice ale stomacului.

Deși medicii au reușit să o salveze pe fată, mama acesteia a povestit cum, inițial, medicii nu i-au dat nicio șansă.

