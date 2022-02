Cazul ciudat al unei tinere care nu a putut mirosi toată viața. Ce i s-a întâmplat după ce a făcut Covid-19

O tânără de 25 de ani a reușit să simtă mirosuri pentru prima după ce s-a infectat cu SARS-CoV-2.

Nancy Simpson, o tânără din Marea Britanie, a avut probleme de-a lungul vieții în a simți mirosuri, însă niciodată nu a știut de ce. Aceasta a crescut fără acest simț, dar a avut parte de o surpriză în perioada Crăciunului, atunci când s-a infectat cu SARS-CoV-2.

„Am stat acasă de Crăciun, izolată în camera mea, și într-o zi am realizat că pot să miros orice. Uneori mi se pare copleșitor, dar sunt foarte fericită. Puteam să simt gustul înainte, însă acum mâncarea are un gust și mai bun. Ce-mi place cel mai mult să miros sunt fructele, mirosurile fructate, lumânările și îmi place să-mi pun ierburi aromatice în mâncare. Folosesc mai mult parfum și aprind multe lumânări parfumate. Nu-mi plăcea să mănânc somon, dar acum îl ador așa că o să încerc mai multe mâncăruri care înainte nu-mi plăceau”, a spus Nancy, potrivit The Sun.

Un medic a declarat că situația lui Nancy a fost una fascinantă și că nu a mai auzit de asemenea cazuri.

„Covid ne ține în priză - continuăm să găsim cazuri ciudate pe care nu le putem explica. Sunt foarte puține cercetări făcute asupra simțului olfactiv și poți să îți dai seama cât de important este doar dacă ți l-ai pierdut sau ai cunoscut pe cineva care și l-a pierdut. Pentru unele persoane este devastator”, a spus medicul.