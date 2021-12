Bradul, vedeta incontestabilă a târgurilor de Crăciun, stârnește nemulțumiri în unele orașe

Unii edili au optat pentru variante prietenoase cu mediul doar că tradiționaliștii s-au declarat scandalizați și contestă alegerile.

Târgul de Crăciun din Timișoara are un brad artificial. Pomul, adus din Olanda, are 12 metri înălțime și va fi străjuit de leduri. Peste 400 de mii vor fi răspândite în centru și pe străzile principale.

Vizitator: "Nu-mi place deloc! Pentru că e și scump, de ce nu s-a făcut original? Ăsta e brad! Dă banii degeaba, 10.000 de euro."

Vizitator: „Un kitsch!”

Vizitator: „Sunt în Timișoara de patru generații, dar prima dată văd așa ceva.”

Camelia Mingasson, manager Casa de Cultură Timișoara: „Ca să economisim resursele financiare, dar și ca să păzim puțin pădurea am optat pentru un brad de acest tip, în acest an. Bradul este deocamdată închiriat cu posibilitatea de a achiziție la finalul perioadei în care va sta în piața Operei. Prețul total este de aproximativ 70.000 de lei, daca îl cumpăram.”

Încă 30 000 de lei vor pleca din bugetul primăriei pentru globuri și accesorii.

Și bradul montat la târgul de Crăciun din centrul Capitalei a stârnit controverse, mai ales că de la distanță pare o construcție sărăcăcioasă fără culoarea și bogăția pomului de Crăciun, spun oamenii.

Bradul din Piața Universității are o înălțime de 15 metri și este făcut în totalitate de lemn. Și tot din lemn sunt și cele 2000 de ornamente cu care a fost împodobit. Autoritățile l-au gândit ca pe o variantă "ecologică și durabilă", drept urmare, el a mai fost montat aici și în 2018.

Vizitator: „Ce pot să spun? Nici n-am ce să spun. Nu mai e ce a fost odată.”

Vizitator: „Se putea și mai bine. Ne așteptam totuși la un brad normal. Nu suntem obișnuiți cu ideea asta.”

Vizitator: „Este foarte frumos decorat și interesant. Chiar mă întrebă și cel mic de ce e făcut așa.”

Vizitator: „E prima dată când vedem așa ceva.”

Aradul, în schimb, îi așteaptă pe vizitatori în fața unui brad reciclat.

Răzvan Cadar, vicepreședintele Consiliului Județean Arad: "În spate avem o structură metalică pe care sunt prinse aceste crenguțe de brad natural, sunt bucăți de cetină din brazii din împrejurimile Aradului care au fost răriți ca în perspectivă să aibă o coroană.”

Vizitator: „E prima dată când văd așa ceva și arată deosebit uitați-vă și dumneavoastră la el chiar am pus mâna pe el că eram curios dacă este natural."



Vizitator: "Eu prima dată am zis cum de-l fac așa mic și a doua zi l-am văzut gata făcut. E frumos, este făcut din crengi, am făcut și poze. E foarte bine că nu se mai taie brazii."

Autoritățile locale au cheltuit 40 de mii de lei pentru scheletul metalic globuri și instalația de lumini care vor fi folosite și în următorii ani.