Bătaie la ore între directoarea unei școli și o profesoară. ”M-a amenințat că îmi taie capul și mi-l înfige în gard”

Directoarea Școlii Gimnaziale Zamostea și profesoara de istorie s-au bătut joi dimineață, în timpul orelor, pe fondul unui conflict mai vechi care a răbufnit după o ultimă șicană a șefei unității de învățământ, scrie Monitorul de Suceava.

A fost nevoie de intervenția poliției pentru descleștarea celor două profesoare, iar la școală a fost chemată și o ambulanță.

”Țipa, amenința și am vrut să o filmez, moment în care s-a năpustit asupra mea. A vrut să-mi smulgă telefonul, apoi s-a izbit pe jos ca și cum aș fi împins-o eu. Eu nu am atins-o. M-a zgâriat pe piept, pe mână, am solicitat ambulanța, medicul diagnosticând o contuzie toracică. Mi-a recomandat să merg la medicul legist”, a declarat după bătaie profesoara.

”Ea m-a îmbrâncit, eu nu am atins-o. M-a bătut cu pumnul și cu mâinile. S-a ridicat de la catedră, s-a năpustit asupra mea, m-a luat de mâini, m-a lovit la mâini și în piept, dorind să îi ia telefonul care este bun personal. Am țipat cât am putut de tare pentru a fi auzită. Am reușit să scap din mâinile ei și am fugit spre ușa de la ieșire. Am contuzii toracice și lovituri, zgârieturi pe mână. Doresc să ridice imaginile de pe camere. A fugit de la locul faptei. Trebuia să anunțe politia, ambulanță. A fugit ca un infractor. În trecut, am sesizat de nenumărate ori IȘJ, minister, Biroul de siguranță școlară, poliție, 112, parchet. Răspunsul a fost același. ”Dacă nu te-a bătut, e bine”. Acum m-a bătut. Apoi a plecat din școală”, a mai spus profesoara.

”M-a urmărit și mi-a făcut poze în cimitir”

Directoarea a spus că este la Unitatea de Primiri Urgențe și a refuzat că facă vreun comentariu. IPJ Suceava a transmis că la școala din Zamostea se efectuează acum ”cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe- două acte materiale - cauza urmând a se soluționa de către lucrătorii Postului de Poliție Zamostea”.

Profesoara de istorie spune că directoarea o ”vânează” încă de la începutul anului școlar 2023-2024 și o urmărea până și la cimitir, pentru a o fotografia.

„Actuala directoare m-a amenințat că îmi taie capul și mi-l înfige în gard. M-a umilit, mi-a subminat imaginea mea ca profesor. Pe parcursul întregului an școlar m-a urmărit și mi-a făcut fotografii în cimitir, în curtea casei, pe stradă, oriunde și încearcă creare de tensiuni prin supraveghere”, a mai afirmat profesoara.

