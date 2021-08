Au fost chemați să scoată un cadavru dintr-un râu. Ce au descoperit, de fapt, salvatorii. VIDEO

Astfel, câțiva salvatori au luat o barcă și s-au îndreptat spre locul respectiv.

Doar că în momentul în care au ajuns lângă barbatul respectiv au observat că acesta nu era mort, ci doar stătea întins în apă pentru a se răcori, conform ABC News.

Când unul dintre salvatori a pus mâna pe bărbat acesta s-a ridicat brusc.

"Vă rugăm să aveți grijă de voi și să găsiți alte modalități pentru a vă răcori", a transmis departamentul de pompieri.

JUST CHILLING: Rescue workers attempted to recover a reported dead body from the Arkansas River in in Tulsa, Oklahoma, only to find the man alive and well.

“Please stay safe and find alternate ways to stay cool,” the fire department urged. https://t.co/KyjPZoaDr1 pic.twitter.com/2TWvnRxw9o