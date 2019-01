Record de caniculă. Drumurile s-au topit și un milion de pești au murit din cauza căldurii

Din cauza căldurii, mai multe drumuri au început să se topească, relatează CNN.

Cel mai cald a fost în Australia de Sud, unde s-au înregistrat 48,9 grade.

"Acesta este cel mai mare val de căldură care s-a înregistrat în Australia din 1939", a declarat Simon Grainger, climatolog la Biroul de Meteorologie, pentru CNN.

Autoritățile locale au transmis oamenilor să nu iesă din case, în special copiii, vârstnicii, ori persoanele care suferă de astm sau boli respiratorii.

Acesta este al doilea val de căldură care a lovit Australia în mai puțin de o lună. În urmă cu două săptămâni mai multe incendii de vegetație au avut loc din cauza secetei.

A hot air mass over the interior of #WA will migrate across to southeast #Australia over the coming days. Hot days and warm nights ahead for those areas. For latest forecast and warnings visit https://t.co/4W35o8i7wJ pic.twitter.com/LfwdbhnhBG