Anul 2024 va fi unul bisect - Ce înseamnă acest lucru și de ce este necesară o zi în plus

Pe scurt, un an bisect este un an cu o zi în plus - 29 februarie - adăugată aproape la fiecare patru ani la anul calendaristic.

2024 va fi an bisect

2024 este un an bisect, asta înseamnă că luna februarie va avea 29 de zile, în loc de 28. Adăugarea unei zile în plus la fiecare patru ani menține corectitudinea calendarului nostru în raport cu anotimpurile astronomice, deoarece un an conform calendarului gregorian (365 de zile) și un an conform orbitei Pământului în jurul Soarelui (aproximativ 365,25 de zile) nu au aceeași durată.

Fără această zi în plus, calendarul nostru și anotimpurile ar ieși treptat din sincronizare.

Datorită acestei zile în plus, un an bisect are 366 de zile în loc de 365. În plus, un an bisect nu se încheie și începe în aceeași zi a săptămânii ca și un an non-bisect.

Cum știi dacă este un an bisect? În general, un an bisect apare la fiecare patru ani, ceea ce, din fericire, este un model destul de simplu de memorat. Cu toate acestea, există puțin mai mult de atât.

Un an poate fi bisect dacă este divizibil exact cu 4.

Anii divizibili cu 100 (ani de secol, cum ar fi 1900 sau 2000) nu pot fi ani bisecți decât dacă sunt, de asemenea, divizibili cu 400. Din acest motiv, anii 1700, 1800 și 1900 nu au fost ani bisecți, dar anii 1600 și 2000 au fost.

Dacă un an satisface ambele reguli de mai sus, este un an bisect.

Ce înseamnă când este an bisect

Explicația scurtă pentru care avem nevoie de ani bisecți este că calendarul nostru trebuie să rămână aliniat cu anotimpurile astronomice.

O orbită a Pământului în jurul Soarelui durează aproximativ 365,25 de zile - puțin mai mult decât numărul rotund plăcut al calendarului nostru gregorian de 365. Deoarece calendarul nu ține seama de sfertul de zi în plus pe care Pământul îl necesită pentru a-și completa orbita în jurul Soarelui, nu se aliniază complet cu anul solar.

Datorită acestei diferențe de 0,25, calendarul nostru iese treptat din sincronizare cu anotimpurile. Adăugarea unei zile în plus, numită și "zi bisectă", la fiecare patru ani aduce calendarul în linie și, prin urmare, îl realiniază cu anotimpurile.

Fără zile bisecte, calendarul ar fi în afara cu 5 ore, 48 de minute și 45 de secunde în plus în fiecare an.

După 100 de ani, anotimpurile ar fi în afara cu 25 de zile. În cele din urmă, lunile pe care le numim februarie și martie ar simți ca vara în emisfera nordică.

Ziua bisectă suplimentară ajustează această derivă, dar nu este o potrivire perfectă: Adăugarea unei zile bisecte la fiecare patru ani supracompensează cu câteva secunde în plus în fiecare an bisect, adunându-se la aproximativ trei zile în plus la fiecare 10.000 de ani.

O "zi bisectă" este ziua suplimentară din anul bisect: 29 februarie.

Luna februarie, cea mai scurtă din calendar

De ce februarie este o lună atât de scurtă, având doar 28 de zile și respectiv 29 de zile în anii bisecți?

Faptul că februarie are 28 de zile se bazează pe superstiția romană. Acum, că aproape întreaga lume folosește calendarul gregorian, avem tendința să credem că împărțirea anului în luni este cumva fixată în cuie, dar nu e așa.

Înainte de calendarul gregorian, exista calendarul iulian - încă folosit în Turcia până în 1927 - și înainte de asta era calendarul roman.

Acesta împărțea inițial anul de la martie până în decembrie în 10 luni cu 29 sau 31 de zile, bazate pe ciclurile lunare, cu prima parte a anului lăsată pur și simplu fără nume.

Nu se puteau planta sau recolta culturi în acest timp, așa că nu era considerat important.

Ulterior, regele roman Numa Pompilius a adăugat două luni "noi", ianuarie și februarie, pentru a se asigura că calendarul acoperea întregul an.

Motivul pentru care mereu erau 29 sau 31 de zile, niciodată 30, era pur și simplu pentru că romanii considerau numerele pare ghinioniste.

Din păcate, de 12 ori (oricare număr impar) este întotdeauna un număr par. Pentru ca numărul de zile de pe calendar să se adune la 365 într-un an, trebuia să existe o lună cu un număr par. Februarie a fost aleasă să aibă 28 de zile, deoarece atunci romanii își cinsteau morții.

Mai târziu, Iulius Cezar a rearanjat calendarul pentru a reflecta 'mișcările' Soarelui în locul ciclului lunar, în timp ce calendarul său iulian a fost ajustat de Papa Grigore al XIII-lea în 1583 pentru a ne oferi calendarul gregorian pe care îl cunoaștem astăzi.

Dar cumva, luna februarie, cu unicitatea sa de 28 de zile, a supraviețuit tuturor acestor schimbări. Cu excepția anilor bisecți, desigur, când devine norocosul beneficiar al unei zile întregi în plus.

Superstiții pe 29 februarie

Există multe țări în lume care nu privesc cu ochi buni căsătoria în ziua bisectă. În Grecia, întregul an bisect este considerat nefast pentru căsătorie. În cazul divorțului, se crede că dacă te desparți în ziua bisectă, nu vei găsi niciodată fericire în dragoste chiar și după divorț.

Copiii născuți în anul bisect sunt ghinioși, sau cel puțin așa cred unii oameni care cred în superstiții.

Se spune că dacă faci o propunere în ziua bisectă, nimeni nu poate refuza. Această tradiție a existat de fapt și a fost creată pentru femei, unde o zi din an, la fiecare 4 ani, o femeie putea să ceară în căsătorie un bărbat la alegere și el nu putea să o refuze.

Unele regiuni, precum Scoția, se crede că nu ar trebui să se desfășoare activități agricole într-un an bisect - asta înseamnă nici recoltare, nici semănat sau cumpărarea de echipamente noi, etc. Se spune că anunță un an rău pentru întreaga recoltă dacă este sădită sau recoltată sau prelucrată prima dată în ziua bisectă.

Există o superstiție că numărul de decese crește brusc și că mult mai multe persoane mor în anul bisect.

Ce ani bisecți vor mai fi

Deoarece Pământul își petrece puțin peste 365 de zile orbitând Soarele, trebuie să facem ajustări pentru a împiedica anotimpurile să derapeze: ani bisecți și chiar secunde bisecte.

Pentru a fi un an bisect, numărul de an trebuie să fie divizibil cu patru - cu excepția anilor de sfârșit de secol, care trebuie să fie divizibili cu 400.

Asta înseamnă că anul 2000 a fost un an bisect, în timp ce anul 1900 nu a fost.

Anii 2024, 2028, 2032 și 2036 sunt toți ani bisecți.

Următorul an bisect va fi în 2024, ceea ce înseamnă că următoarea zi bisectă va fi pe 29 februarie 2024.

