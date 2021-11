Amenda primită de un bărbat după ce a tăiat rădăcina unui copac. Ce scuză a invocat acesta în fața poliției

StirilePROTV

Nu faceţi rău copacilor pentru că v-ați putea alege cu o amendă consistentă.

Acest lucru i s-a întâmplat unui bărbat din Oradea, care a fost penalizat după ce a fost filmat în timp ce tăia rădăcina unui copac din apropierea unui bloc.

Imaginile au ajuns în presa locală şi le-au atras atenția polițiștilor care s-au autosesizat și i-au aplicat o amendă în valoare de 800 de lei pentru vătămarea arborelui.

Bărbatul susține că va contesta sancțiunea, pentru că intenția sa a fost doar să îngrijească zona.

În imaginile surprinse de la o fereastră, se vede cum bărbatul sapă în jurul rădăcinii și a apoi începe să o taie cu fierăstrăul. Omul spune că a încercat să-și facă datoria de șef de scară, nicidecum să provoace uscarea copacului.

„O rădăcină, sigur, în care am dat cu piciorul, că eu umblu pe acolo prin grădină. Era deasupra, pe pământ, deci nu era în pământ. Și eu am săpat pe lânga ea să o scot afară, am dat cu piciorul în ea, mi-am rupt și degetul la picior”, spune bărbatul amendat.

Unii vecini dezaprobă gestul omului, în timp ce alții sunt de părere că nu trebuia să primească amendă.

„Aia-i ceva absurd. Cum să taie numai rădăcina copacului, dar pentru ce? Ca să putrezească lemnul? Da? Așa minte are?”, spune un locatar.

„Mi se pare o aberație. Dacă omul grijește, că și eu grijesc, aici, în fața apartamentului”, este de părere un alt locatar.

Filmarea a devenit imediat virală, iar polițiștii locali s-au autosesizat și au pornit căutările.

„S-au deplasat la fața locului, au identificat copacul, au identificat cetățeanul și au aplicat amenzi contravenționale de 800 de lei pentru vătămarea unui copac”, a transmis șeful Poliției Locale Oradea.

Bărbatul spune că va contesta amenda și că, probabil, nu se va mai ocupa de grădină, dacă acest lucru îi aduce necazuri.