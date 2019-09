Alianța Media Europeană își unește forțele pentru a aduce produsele video din TV și digital pe întregul continent

Directorii generali ai Alianței Media Europene au decis să lucreze împreună la provocările din întreaga industrie și să îmbunătățească capacitățile de publicitate, pentru a obține beneficii atât pentru clienții de publicitate, cât și pentru difuzori.

Uniți de obiective și provocări comune în domeniul media, puterea combinată din alianță permite colaborarea internațională între piețe care acoperă peste 200 de milioane de gospodării și ajung la 550 de milioane de locuitori. O viziune comună facilitează acum colaborarea dintre cei mai importanți difuzori europeni.

Atena, 20 septembrie 2019 - Domnul Theodore Kyriakou, Președinte și acționar Antenna Group, a găzduit summit-ul alianței și s-a întâlnit cu reprezentanții ProSiebenSat.1 Media SE (GAS), Channel 4 (UK), TF1 (Franța), Mediaset (Italia), Central European Media Enterprises (grupul media de care aparține grupul PRO TV) și Impresa (Portugalia), pentru a consolida legăturile dintre difuzorii europeni.

Întâlnirea s-a concentrat în principal pe provocările comune pe care le întâlnesc difuzorii, cauzate de lipsa unui cadru comun de muncă, fapt care încetinește distribuția de total video în piața europeană și îi împiedică pe clienții de publicitate să utilizeze la maximum inventarul european premium. Pe parcursul discuțiilor și a împărtășirii experiențelor de pe plan local, au fost identificate mai multe oportunități de colaborare, inovația reprezentând factorul cheie pentru a continua pe poziție de lider în această piață dinamică.

Dezvoltând inițiative deja existente, liderii alianței au hotărât să consolideze acorduri si înțelegeri prin instituirea unei guvernări comune pentru a crea o metodă de măsurare unificată în stocurile video și, de asemenea, să faciliteze utilizarea addressable TV pe toate piețele partenere. Alianța împărtășește viziunea că unirea forțelor la nivel european și punerea în aplicare a inițiativelor comune în mai multe țări oferă o oportunitate unică de a crește exponențial viteza de transformare digitală.

Theodore Kyriakou, Președinte Antenna Group: „A fost plăcerea mea să găzduiesc acest summit la care au participat directorii difuzorilor lideri de piață din Europa și să fiu în poziția de a încuraja și sprijini colaborarea dintre liderii industriei, care caută răspunsuri într-un peisaj media în continuă schimbare și în care liderii globali intră în peisajul european.”

Max Conze, CEO of ProSiebenSat.1 Media SE: „A fost un nou summit al Alianței Media Europene grozav. Am avut discuții fructuoase despre provocările pe care le întâlnim, cum le abordăm și, de asemenea, cum să implementăm o muncă de echipă pentru a le adresa. De asemenea, am discutat despre subiecte foarte importante, cum ar fi streaming, monetizare, tehnologie și sunt mulțumit să văd că subiectele noastre comune fac progrese în Alianța Media Europeană. În plus, feedback-ul despre Joyn, noua noastră platformă de streaming, a fost foarte bun și multe dintre țările participante și-au arătat interesul de a-l extinde la nivel european.”

Cristoph Mainusch, CO-CEO Central European Media Enterprises: „Acest summit a fost o ocazie foarte bună pentru a aduce în același loc liderii celor mai mari grupuri media din Europa, pentru a seta o hart[ strategică care să faciliteze potențialul total video. Ne dorim cu toții să avem un rol principal în formarea standardelor din industrie pentru o metodă unificată de măsurare în publicitatea targetată pentru TV-ul digital, iar CME este deschis să stabilească inițiativele alianței în Europa Centrală și de Est.”

Alex Mahon, CEO Channel 4 Television: „Ca difuzor comercial, la Channel 4 știm că televiziunea este cea mai puternică platformă de advertising și credem că acest parteneriat ne va maximiza succesul. Continuăm să fim dedicați colaborării noastre cu partenerii europeni, pentru a ne asigura că inovăm întotdeauna din punct de vedere comercial în această piață dinamică, în beneficiul clienților de publicitate.”