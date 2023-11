Adolescentul care a văzut cum mama îi ucide tatăl vrea acum s-o vadă moartă. „Ea merită să fie spânzurată”

Arjun Singh, în vârstă de 17 ani, a fost martor la uciderea tatălui său, Sukhjit Singh, în vârstă de 34 de ani, care a fost omorât de soția sa, Ramandeep Kaur Mann.

Femeia a plănuit crima împreună cu amantul ei, Gurpreet Singh, dar ambii au ajuns după gratii, iar ea a fost condamnată la moarte, în India.

Arjun avea 9 ani la momentul morții tatălui său. „Nu sunt mulți copii care își privesc mama omorându-și tatăl și apoi depun mărturie despre asta. Cum încerci să îți continui viața după ce vezi așa ceva? A trebuit să fiu foarte curajos și sunt mândru de ceea ce am făcut pentru că am obținut dreptate pentru tatăl meu. Fratele meu și cu mine nu o mai considerăm pe această femeie ca fiind mama noastră, ea este malefică. Nu vrem să avem nimic de-a face cu ea. În opinia mea, ea a încetat să mai fie o mamă pentru noi în momentul în care și-a ucis soțul" a spus tânărul, potrivit publicației Daily Star.

Femeia pretinde în continuare că este nevinovată, chiar și după ce a fost condamnată la moarte, în septembrie 2016. Ea a comis crima în încercarea de a încasa polița de viață de 2 milioane de lire sterline a soțului, au stabilit anchetatorii.

Femeia în vârstă de 38 de ani a descris timpul petrecut în închisoare, spunând: „Este oribil, este ca și cum ai fi în iad. Este cea mai rea experiență care mi s-a întâmplat. Mă simt atât de singură, nu mi-am făcut niciun prieten aici". Criminala, care are cetățenie britanică se plânge că nimeni nu o ajută de la consulat. În replică, un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Comerțului și Dezvoltării a declarat la momentul respectiv: „O susținem pe femeia britanică deținută în India și suntem în contact cu autoritățile indiene."

Arjun: „Aștept cu nerăbdare”

Fiul condamnatei a afirmat că vrea să vadă cum mama lui este executată.

„Aș dori să fiu acolo când se întâmplă. Nu mi-e frică, ba chiar mi-ar da multă satisfacție și liniște și aștept cu nerăbdare ziua respectivă. Aș vrea să fie acolo cu mine întreaga mea familie. Aș dori să văd cu ochii mei că s-a făcut dreptate pentru tatăl meu. Ea merită să fie spânzurată pentru o faptă atât de malefică. Am avut multe sentimente contrare când am aflat. Pe de o parte, m-am simțit ușurare și am simțit că asta este corect. Dar nu am fost fericit, pentru că nu-l mai am pe tata, ceea ce mă face foarte trist."

Arjun a trecut de atunci cu vederea orice "simpatie" potențială pentru mama sa, deoarece „niciodată nu a arătat nicio remușcare și a mințit mereu". El a adăugat că mama lui încă îi scrie lui și fraților lui, dar aceștia „rup scrisorile și le aruncă la gunoi."

Tânărul în vârstă de 17 ani studiază acum pentru examene și speră să devină inginer. El nu vorbește despre moartea tatălui său în fața fratelui mai mic, Aaron, iar cei doi sunt acum în custodia unchiului și a mătușii lor, după o lungă bătălie în instanță. Mama criminală a cerut custodia băieților după uciderea lui Sukhjit, dar un tribunal a hotărât că aceștia ar trebui să trăiască cu unchiul și mătușa lor din partea tatălui. Individa așteaptă acum data execuției, în timp ce amantul ei își ispășește pedeapsa la închisoare pe viață.

Sursa: Daily Star Etichete: , , , , Dată publicare: 07-11-2023 14:35