Mașina lui Hugh Grant a fost spartă de hoți. Ce i-au sustras din interior

Vedeta din ''Paddington 2'' a anunţat pe Twitter că duminică noaptea i-a fost furată din autovehicul o geantă, posibil împreună cu documentele medicale ale copiilor săi.

In the unlikely chance that anyone knows who broke into my car tonight and stole my bag, please try and persuade them to at least return my script. Many weeks worth of notes and ideas. And perhaps my children’s medical cards. Coach Films ,Ealing St Mary's Ealing Green W5 5EN*