A sărit să-și salveze caprele și a fost la un pas să-și piardă viața. Cum a fost salvat

Un bărbat din Câmpulung Muscel, care se afla cu caprele la păscut, a scăpat ca prin minune cu viață.

Câteva animale au intrat într-un râu și omul a vrut să le salveze. Doar că s-a trezit prins în apele învolburate.

Un martor l-a văzut și a dat alarma. Iar operațiunea pompierilor s-a încheiat cu bine.

Bărbatul de 64 de ani era cu caprele la păscut pe marginea râului Târgului. În momentul în care şi-a văzut câteva dintre animale în pericol a intrat în apă pentru a le salva. Doar că în acea clipă a avut loc o deversare la barajul din amonte şi omul s-a trezit prins în capcană.

Constantin Buflea, victima: "5 căpriţe au sărit în apă după alealalte, ca alealalte trecuseră în partea cealaltă şi mi le-a prins curentul lângă ţeava aia mare şi erau numai cu capul de deasupra şi m-am băgat să le dau drumul că erau înţepenite şi apoi m-a prins şi pe mâne curentul."

Un localnic care trecea pe pod l-a zărit şi a alertat imediat autorităţile.

Adrian Nicolae, plutonier adjunct șef ISU Câmpulung: "La faţa locului am observat că într-adevăr în mijlocul râului Târgului se afla un bărbat surprins de viitura, am acţionat cu mijloace din dotare şi cu ajutorul autospecialei am reuşit să îl scoatem în siguranţă şi l-am predat echipajului de ambulanţă."

Bărbatul, în stare uşoară de hipotermie, a ajuns în grijă medicilor. Dar şi-a revenit repede. Aşa că, fericit că a scăpat cu viaţă şi caprele au fost salvate, le-a mulţumit pompierilor şi a refuzat să fie dus la spital.