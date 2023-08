A început Summer Well. Peste 30.000 de oameni au dat startul distracției la Buftea

Asta pentru că a început festivalul Summer Well, unde au făcut spectacol trupe și artiști precum Tom Grennan, Florence and the Machine sau CTC.

Distracția a mers mână-n mână cu mâncarea bună. Petrecăreții au avut nevoie de câte o gustare ca să-și refacă energia pentru fiecare repriză de dans.

Cea mai așteptată trupă a serii a fost ”Florence and The Machine”, care a surprins publicul cu un gest neașteptat.

Pe unii concertul i-a emoționat până la lacrimi.

Tânără: „Îmi place foarte mult, sunt mare fană. E a doua oară când îi văd și mă bucur foarte mult că am venit. Mă simt minunat. Îmi dă o stare de bine foarte puternică”.

Tânără: „Îmi umple sufletul de bucurie în acest moment”.

Tânără: „Deasupra oricărei așteptări. E absolut superb, experiența e... ireal ce se simte”.

De la câteva sute de metri distanță au răsunat ritmurile de hip-hop ale formației românești CTC.

Tânăr: „CTC sunt foarte tari. Îi urmăresc de când eram mic. Am crescut cu CTC!”.

Tânără: „Îmi place maxim atmosfera. Este al șaselea an la rând și mereu revin cu drag”.

Pentru că reprizele de dans stimulează pofta de mâncare, participanții au făcut cozi la tonetele cu burgeri suculenți, mâncare mexicană sau gustări dulci.

Tânără: „O clătită cu banane. Am zis să luăm o pauză să servim ceva dulce”.

Tânără: „Mi-e foarte foarte foame. Mă pregătesc pentru after party”.

Summer Well ține până duminică seară, iar pe scenă urmează să urce trupe și artiști precum The Aces, Yungblud sau Paulina.

