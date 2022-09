A fost lovit de trăsnet în timp ce stătea liniștit în casă și se juca pe PlayStation

Aidan Rowan, în vârstă de 33 de ani, își folosea PlayStation-ul când a auzit un trosnet puternic urmat de o senzație puternică în corpul său, conform Metro.

El a fost imediat dus la spital și ținut sub supraveghere medicală timp de câteva ore. Ca o coincidență, în acel moment el avea pe PlayStation un joc în care controlezi o pisică pierdută în timpul unei furtuni.

„Eram pe canapea, jucând un joc în care joci ca o pisică fără stăpân. S-a auzit un tunet foarte puternic și am simțit o senzație foarte grea peste tot și apoi o căldură arzătoare în brațul drept, unde acum am arsuri”, a povestit Aidan Rowan.

„A durat aproximativ un minut să-mi revin în fire, m-am simțit foarte, foarte confuz. Am urcat la etaj și am cerut un prosop ud pentru că nu știam ce s-a întâmplat, dar îmi ardea brațul. Soțul a întrebat ce este mirosul acela și eram eu care ardeam. Apoi și-a sunat părinții să mă ducă la spital. Am ajuns la recepție și Aaron, soțul, a spus că s-a întâmplat ceva și că poate a fost un trăsnet și toată lumea s-a întors să se uite la mine. Am fost dus într-o sală de evaluare și mi-au spus că pare că a fost un trăsnet. Nouă medici din diferite secții au venit să mă privească și mi s-a pus un monitor cardiac și mi-au făcut niște analize de sânge”, a povestit ghinionistul.

Din fericire, Aiden nu a rămas cu sechele în afară de câteva cicatrici pe brațul stâng și o arsură pe mâna dreaptă în urma incidentului, dar spune că ar fi putut fi mult mai rău.

„Prietenii mei au fost foarte îngrijorați, mai ales în primele zile, dar odată ce și-au dat seama că sunt bine, au început să facă multe glume despre Thor”, a mai spus el.

Tânărul a mai spus că medicii l-au informat că este posibilul ca trăsnetul să fi lovit într-o băltoacă de afară și apoi să fi ajuns la tânăr pe fereastră.

