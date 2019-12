A cumpărat o carte semnată de autor cu 1 penny, apoi a realizat că valorează o avere

Un colecţionar cu peste 1.000 de cărţi din seria "Harry Potter" speră să vândă pentru mii de lire sterline unele dintre cele mai rare volume ale sale, potrivit BBC.

Mark Cavoto a început să facă negoţ cu cărţile din serie după ce a observat cât de bine se vând online, pe site-ul eBay.

Printre cărţile vândute de Cavoto se află şi prima ediţie a "Harry Potter and the Chamber of Secrets", semnată de autoarea JK Rowling, cumpărată cu un penny, potrivit News.ro.

Mark Cavoto has bought and sold about 3,000 books from the wizarding series https://t.co/mhWBLcH6mE — BBC East Midlands (@bbcemt) December 10, 2019

Licitaţia va avea loc joi, la Bishton Hall în Staffordshire.

Cartea semnată ar putea fi achiziţionată cu un preţ între 1.800 şi 2.500 de lire sterline, împreună cu alte prime ediţii.

Cavoto, 51 de ani, originar din Buxton în Derbyshire, a spus că a văzut o "oportunitate de afacere" când a vândut pe eBay una dintre cărţile vechi cu Harry Potter ale fiicei sale pe eBay.

"Am verificat numerele ISBN şi am achiziţionat aceleaşi trei cărţi second-hand pe Amazon, le-am cumpărat pentru o liră fiecare plus timbrele şi le-am vândut într-o clipă pentru 9,99 de lire sterline pe eBay", a declarat el.

Jim Spencer, expert la casa Hansons, a spus: "Încă primesc în jur de 50 de mesaje zilnic de la persoane care cred că exemplarul lor poate fi de valoare. JK Rowling rar semnează cărţile, aşa că cele cu autograf merită să se vândă bine".