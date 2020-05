A atacat un parcagiu, după ce l-a amendat. L-a rănit, încercând să-i îndese în gură tichetul de parcare

Potrivit presei locale, bărbatul de 40 de ani i-ar fi îndesat parcagiului în gură tichetul de parcare, după ce l-a amendat, transmite Daily Mail.

El ar fi fost amendat după ce a parcat ilegal în fața unei cafenele.

„A încercat să-i îndese tichetul în gură, cauzându-i răni. Parcagiul a încercat să anunțe autoritățile, însă bărbatul i-a luat telefonul cu forța și l-a lovit”, a spus procurorul care se ocupă de caz.

Mai multe persoane au încercat să intervină, însă bărbatul a început să fie violent.

Dad jailed for 23 months after forcing a traffic warden to EAT a parking ticket he had just given him https://t.co/AQ41r5bfBL