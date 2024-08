Serile Filmului Românesc. Florin Piersic și alți actori consacrați strălucesc la Iași

Pasionaţii de film se pot întâlni faţă în faţă cu regizori de renume și actori consacraţi, printre care Florin Piersic, Marcel Iureş sau Tora Vasilescu.

În Piaţa Unirii din Iaşi, o festivitate pe covorul roşu a marcat începutul Serilor Filmului Românesc. Cea mai așteptată proiecţie a serii a fost documentarul „Nasty”, prezentat pe scenă chiar de Ilie Năstase.

Un tânăr a venit special să îl întâlnească pe idolul său.

Tânăr: „Îl văd pentru a patra oară. Mi-a plăcut atât de mult filmul încât am mai mers de două ori și am venit a patra oară. Şi am vrut să-l văd pe domnul Ilie Năstase. Primul rockstar din istoria tenisului”.

Câteva ore mai târziu, visul i s-a împlinit.

Tânără: „Să-l vedem pe Ilie Năstase și filmul. Am vrut să mergem și la Victor Rebengiuc însă nu am mai prins bilete. Este prima dată când participăm la acest festival e ocazie foarte bună”.

Mamă: „E o întâlnire cu filmul românesc nu prea mergem la cinematograf. Atunci îmi iau revanșa în cadrul SFR-ului. Ea are șansa să cunoască pe viu niște actori deosebiți, monștri sacri ai scenei românești".

Tudor Giurgiu, regizor: „A fost o descoperire fantastică pentru cei tineri pentru că mulți dintre ei au aflat despre Năstase nu cu mulți știu doar din tabloide, dar ce-a făcut Năstase pentru sport e fabulos și asta uite, au aflat prin intermediul acestui film".

Irina Margareta Nistor, ambasador SFR: „Niște staruri adevărate care au venit și cu piese de teatru și Marcel Iureș și Victor Rebengiuc care cred că o să facă pe toată lumea fericită și chiar o să vă invidieze toată lumea că cine mai are atâta lume la un loc? Chiar nimeni!”.

Cea de-a 15-a ediție a festivalului Serile Filmului Românesc se încheie în 4 august.

