Orașul Iași devine scena unui festival de muzică clasică. Artiștii vor susține concerte în biblioteci, biserici și muzee

Vor cânta înclusiv pe scene atipice - în biblioteci, biserici sau muzee, iar atmosfera este completată de un spectacol de lumini.

Au fermecat publicul la Casa de Cultură a Studenţilor

Sala de spectacole a Casei de Cultură a Studenţilor din Iași s-a umplut, luni seară, de iubitori ai muzicii clasice. Pe scena luminată doar de proiecții animate au urcat artiști români și străini, răsplătiți cu ropote de aplauze.

Spectator: „Mi-a plăcut foarte mult cum au cântat băieții”.

Spectator: „Am stat tot concertul cu ochii în lacrimi și cu pielea de găină. A fost emoționant, mi-a plăcut foarte mult".

Spectator: „Suntem mămici amândouă. Ea are un bebeluș şi ne vedem rar ca prietene şi am zis „Hai!””.

Spectator: „E de repetat experiența. A fost extraordinar”.

Pentru unii a fost prima experienţă de acest fel.

Spectator: „Au fost chiar impresionate. Am avut emoții puțin. Mă gândeam că poate nu o să le placă foarte mult, dar au fost impresionate”.

Spectator: „Un întreg curcubeu de emoții, începând cu tristețe, a ajuns și la iubire. Am încercat să găsesc persoane, dar n-am găsit și am zis că ok, e momentul să mă duc singură".

În total, festivalul include opt concerte, unele susținute la teatru, la catedrală, ori la bibliotecă.

Patricia Roxana Butucel, director festival: „Vom avea vernisaje, dezbateri, masterclass-uri pentru studenți, tururi ghidate. Dorim să aducem muzica clasică mai aproape de publicul tânăr. Simțim căldura oamenilor în săli şi pe scenă".

Evenimentul, ajuns la cea de-a IV-a ediție, se încheie în 4 martie.

Dată publicare: 28-02-2023 08:20