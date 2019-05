Motivul pentru care românii nu citesc. Editurile dau vina pe şcoală

De ce cumpără românii atât de puţine cărţi? De ce sunt la coadă Europei în materie de citit? Poate şi pentru că ajung la ei prea greu informaţii despre autori noi ori cărţi apărute recent.

Se întâmplă asta şi pentru că editurile nu aloca prea multe fonduri pentru promovare.

Aşadar târgul de carte Bookfest aflat în plină desfăşurare este una dintre puţinele ocazii în care cititorii români intră în legătură directă cu autorii şi cărţile lor.

Cititorii din Bucureşti ori din împrejurimi au noroc cu Bookfest. Aici găsesc cele mai noi titluri, dar pot să întâlnească şi autori contemporani.

Femei: "Pe majoritatea i-am văzut aici. Îl mai ştiam doar pe Eliade. Nu mi se pare că sunt promovaţi nici autorii contemporani şi cu atât mai puţin cei clasici bănuiesc că ar trebui să aibă propriul manager, să facă editurile, e complicat să facă fiecare în parte că poate nu au bani."

Femeie: "Locuiesc în California şi de asta când vin aici sunt interesată în autori români şi nu în traduceri."

Prea puţin autori au însă şansă de a deveni repede cunoscuţi.

Ioana Nicolae, scriitoare: "Am şansa că sunt publicată la cea mai bună editura din România şi fireşte că are pârghiile ei de promovare care nu sunt întotdeauna cunoscute autorului pentru că autorul nu se ocupă de asta decât dacă are aptitudini de comunicare".

Ioana Nicolae este şi soţia lui Mircea Cărtărescu. Acesta are opere publicate în 20 de limbi şi rămâne cel mai cunoscut autor român peste hotare. Cititorii îl pot întâlni la târgul de carte sâmbătă când va lansa un nou volum.

Lidia Bodea, directorul general al editurii Humanitas: "Melancolia care răspunde după 30 de ani minunatei -Nostalgia- pe care cu siguranţă o ştie toată lumea, o carte fără de care nu se poate trăi."

Din nefericire, studiile recente arată că doar patru din zece români au citit ori au răsfoit o carte în ultimul an.

Cristina Tăutu, reprezentant British Council: "Sistemul educaţional ne inspiră un soi de frică din copilărie pentru citit şi e toată povestea asta cu literatură prăfuită, când de fapt e super diversă şi se dezvoltă că tehnnologia. În ziua de azi poţi să citeşti comic books-uri, extraordinar de multe stiluri, evenimente, există tot felul de tehnici prin care poţi să atragi mai mult public ieşind din pătrăţelul tău clasic."

Pentru campanii serioase de promovare care presupun booktrailere, afişaj stradal, în malluri ori librării şi lansări de carte fastuoase e nevoiede mulţi bani.

Şi puţine edituri dispun de ei ori sunt dispuse să îi cheltuie. O altă soluţie pentru creşterea vizibilităţii scriitorilor români ar fi colaborarea cu agenţi literari, cum se întâmplă de pildă în Marea Britanie. În România însă cei ce au de spus un cuvânt pe piaţa cărţii sunt extrem de puţini.

Francesca Hulls, editura Thames and Hudson: "Ei ar trebui să ia mereu iniţiativă să facă cercetare şi să găsească edituri care publică în aceeaşi zonă, să vadă ce cărţi similare publică, să vadă ce ar putea interesa o editură străină şi să fie totodată conştient de diferitele trenduri care apar pe piaţă."

La Bookfest puteţi să fi întâlniţi în zilele următoare şi pe autorii românii Marian Coman, Ioana Baldea Constantinescu sau Igor Bergler.

