Fotografia cu care un român a câștigat un premiu de excelență la Pictures of the Year International

Fotograful român Adrian Câtu a câștigat un Premiu de Excelență la categoria Portret, în cadrul celei de-a 77-a ediții a competiției de fotojurnalism Pictures of the Year International (POYi).

Fotograf la Documentaria, Adrian Câtu a impresionat juriul concursului cu fotografia “Patric”, realizată în iunie 2019 și reprezentând un băiat care a suferit o intervenție de corectare a unei malformații cardiace congenitale.

Fotografia câștigătoare poate fi văzută accesând următorul link: https://poy.org/77/07/aoe03.html

“Sunt diagnosticate aproximativ 1200 noi asemenea cazuri pe an la copii, și abia ajung să fie operate în jur de 500, pentru că există prea puțini chirurgi specializați pe așa ceva. Am fost impresionat de curajul lui Patric și al celorlați copii pe care i-am cunoscut, ca și de munca fundației Polisano din Sibiu care a reușit să aducă echipe medicale din Europa care deopotrivă operează asemenea cazuri și formează chirurgii locali - și am vrut să atrag atenția asupra acestui subiect”, a declarat Adrian Câtu.

Pictures of the Year International a fost inițiat în 1944 de Missouri School of Journalism, ca o competiție pentru fotoreporterii americani și a devenit ulterior unul din cele mai importante concursuri internaționale de fotojurnalism. La ediția din acest an, au fost înscrise zeci de mii de imagini care au competiționat în 35 categorii. Juriul internațional este format din editori foto și fotojurnaliști de la cele mai prestigioase publicații, agenții de presă și universități de profil, iar premiile sunt dezvăluite treptat, pe măsură ce se încheie jurizarea. Imaginile premiate pot fi văzute pe site-ul www.poy.org iar câștigătorii vor fi onorați în cadrul unei gale în Columbia, Missouri, pe 24 aprilie.

Adrian Câtu și-a început cariera de fotograf profesionist în 2014, după ce a lucrat 15 ani în industria de software. Este cofondator al Documentaria.ro, o platformă de fotografie documentară și fotojurnalism înființată de un grup de fotografi români publicați și premiați în plan internațional, inclusiv în ediții anterioare ale competiției Pictures of the Year. Fotografiile sale au fost publicate, printre altele, în New York Times, Le Figaro,

Frankfurter Allgemeine Zeitung, National Geographic România, potrivit unui comunicat.