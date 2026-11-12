Șoferul român al camionului, în vârstă de 62 de ani, a fost eliberat aseară târziu, după ce a fost audiat pentru a doua oară, notează novinite.com.

Marinov a precizat că anchetatorii au audiat deja toate persoanele care s-au aflat la locul accidentului și au dispus efectuarea autopsiilor victimelor. Alte 51 de examinări medico-legale urmează să fie făcute în cazul răniților. De asemenea, aproximativ 100 de martori care au fost la fața locului mai trebuie audiați.

Dosarul a fost preluat de anchetatorul care era de serviciu în ziua accidentului, a mai spus Marinov. El a subliniat că investigația se află într-o etapă incipientă și că este prea devreme pentru concluzii generale.

Anchetatorii verifică dacă în fața camionului românesc se afla un alt vehicul defect, care l-ar fi obligat să oprească. De asemenea, încearcă să stabilească dacă șoferii implicați în carambol au păstrat distanța corespunzătoare față de vehiculele din față.

Marinov a explicat că reconstituirea succesiunii impacturilor este dificilă, deoarece fiecare coliziune modifică poziția vehiculelor implicate în accidentele anterioare.

„Camionul nu a provocat accidentul, ci a fost un obstacol pe șosea. Accidentul a fost provocat de vehiculul care l-a lovit – în acest caz, un autobuz. Dacă șoferul camionului are vreo responsabilitate depinde de mai multe circumstanțe”, a declarat oficialul bulgar.

Acesta a prezentat două posibile explicații pentru oprirea camionului: fie un alt vehicul îi bloca drumul, fie șoferul a redus viteza din cauza ceții și a vizibilității reduse, iar cel care venea din spate nu a mai putut reacționa la timp.

Între timp, Parchetul a cerut Agenției pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria să pună la dispoziție toate documentele privind lucrările de reparații efectuate pe tronsonul de drum unde au avut loc cele două accidente, precum și actele referitoare la recepția acestuia.

Marinov a spus că starea carosabilului nu a fost neapărat factorul determinant. Aceasta ar fi relevantă dacă un șofer ar fi avut suficient timp să reacționeze, însă situația este diferită dacă acesta intră într-o zonă cu ceață densă și întâlnește brusc un vehicul pe care nu îl putea vedea.

Anchetatorii au stabilit că există o legătură de cauzalitate între primul carambol și accidentul produs ulterior, pe sensul opus de mers. Marinov a subliniat că și șoferii implicați în a doua coliziune au întâlnit condiții de ceață.

„Partea surprinzătoare este că astfel de accidente au loc adesea pe drumuri bune și drepte. Toată lumea presupune că nu există obstacole în față”, a mai spus oficialul bulgar.