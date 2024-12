Partidul care anunță „un mare eșec” la prezidențiale. Președintele formațiunii va „face un pas în spate”

„Rezultatul alegerilor este un mare eşec pentru REPER. Sunt multe de spus aici şi o să revin asupra detaliilor. De ce nu am putut, deşi am vrut să facem alianţă cu USR şi SENS, de ce am fost daţi peste cap de ascensiunea lui Georgescu şi de frica privind votul util, de ce am eşuat să fim prezenţi pe tik-tok şi în general să convingem cu privire la oamenii sau programul nostru”, spune Pîslaru într-o postare.

El arată că sondajele nu au surprins aceste lucruri sau au fost contradictorii.

„Cert este că nu am anticipat corect această depărtare de noi, deşi oferta noastră politică era una profesionistă, onestă şi pozitivă. Eşecul rămâne însă eşec. Vă mulţumesc celor peste 125.000 de români care ne-au votat şi vă cer iertare că nu am putut concretiza votul vostru într-o reprezentare onorabilă în parlament. Evident că îmi voi asuma acest eşec şi voi face un pas în spate. Politica ar trebui să fie una dintre cele mai nobile meserii. Este despre dăruire, despre a te pune în slujba cetăţii şi a oamenilor”, spune Dragoş Pîslaru.