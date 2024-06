Tensiunile continuă în Sectoarele 1 și 2. Radu Mihaiu acuză că sacii cu buletinele de vot dintr-o secție au fost rupți

Susține că acolo a avut 334 de voturi, în loc de 47, cum arătau inițial datele.

Despre ilegalități vorbește și Clotilde Armand, care spune că ar fi dispărut o mie de buletine.

Probleme similare sunt și la Brașov. Allen Coliban, care a pierdut conducerea orașului, a depus sesizări.

Responsabilii au hotărât miercuri seară renumărarea voturilor în două secții.

Clotilde Armand, Primarul Sectorului 1, a cerut la Biroul Electoral al Sectorului 1 renumărarea voturilor. Aflată la aproape 650 de voturi în spatele contracandidatului sau, George Tuță, Clotilde Armand susține că mai bine de 1000 de voturi ar fi fost fraudate.

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1: „Am explicat aici, cu aceste căi care nu se închid, cu aceste procese verbale care nu sunt corect întocmite, care sunt modificate din pix, tot ceea ce spun am aici. Am sesizat prin niște cereri de renumărare care sunt incluse cu tot ce v-am explicat aici”.

Pentru a întări acuzațiile aduse, actualul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, a publicat pe rețele de socializare informații despre procesul electoral. Concret, fotografii cu procesele verbale, despre care spune ea, au fost completate greșit.

În replică, George Tuță, contracandidatul PSD-PNL, a spus că acuzațiile actualului primar de sector, Clotilde Armand, sunt nefondate.

George Tuță: „În cele 166 de secții care sunt acum, în 163 deja au fost toate deciziile de aprobare a proceselor verbale prin unanimitate, inclusiv a reprezentanților domniei sale. Nu există niciun fel de argument prin care ceva să nu fi fost la locul lor în această perioadă”.

Tot Clotilde Armand a declarat că a depus plângere penală împotriva directorului Autorității Electorale Permanente, Toni Grebă.

Sunt tensiuni mari și la Sectorul 2, unde, actualul primar, Radu Mihaiu a depus la rândul său o cerere de renumărare a voturilor.

Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2 al Capitalei: „Tocmai am ieșit de la numărarea de la secția 352, s-a dovedit că într-adevăr voturile fuseseră inversate și a fost și o mică greșeală la numărare în sensul în care un vot de al meu fusese trecut la domnul Hopincă. Sunt 334 de voturi în loc de 47 pentru mine și sunt 206 sau 207 pentru domnul Hopincă. Am găsit sacii care fuseseră desigilați, dar voturile erau acolo. Ce înseamnă saci resigilați? Sacii erau desfăcuți, unul din saci era de altfel și rupt. Avem peste 30 de secții pentru care am cerut renumărarea pentru că lipsesc voturi”.

Și Radu Mihaiu a precizat că va depune o plângere penală împotriva Biroului Electoral Central.

La Brașov, spiritele s-au încins după ce buletine de vot cu ștampilă pusă pe Allen Coloban, adică actualul primar care a pierdut alegerile, au fost găsite în secții ori aruncate pe stradă. Reprezentanții USR spun că au fost nereguli în mai bine de jumătate dintre secții și cer renumărarea voturilor pentru Primărie și Consiliul Local.

Irineu Darău, președintele USR Brașov: „Buletin cu ștampilă Allen Coliban pe stradă în fața gradiniței, buletin pozat și apărut pe FB, cu ștampilă, cu ștampilă de control, deci buletin oficial. Sunt nenumarate PV-uri în care nu s-a închis cheia de control”.

Iar în București, Dianei Șoșoacă i s-a făcut rău după ce a intrat în conflict cu un echipaj de jandarmi, lângă un camion în care, acuză senatoarea, ar fi fost voturi furate.

La fața locului a fost chemată o ambulanță.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: