(P) Un robot logoped pentru copii a câștigat competiția Solve for Tomorrow de anul acesta

La finalul lunii februarie, compania a desemnat câștigătorii celei de-a treia ediții. Echipa ROBOPED, formată din Alexandra Ioana Duță, Andreea Valentina Duță, Silviu Costin Haralambie, Tudor Marian Dănoiu și profesor coordonator Elena Roxana Vișan, de la Colegiul Național Pedagogic “Regina Maria” din Ploiești, s-a clasat pe primul loc, cu un proiect inovator, ce își propune să producă o schimbare benefică în societate. În continuare, membrii echipei explică înce constă proiectul lor și cum a fost experiența Solve for Tomorrow pentru ei.

În ce constă proiectul vostru și cum contribuie la rezolvarea unei probleme sociale?

Proiectul nostru constă în prototiparea unui robot specializat în rezolvarea deficiențelor de vorbire ale copiilor cu vârste între 5 și 8 ani. Acesta contribuie la rezolvarea unei probleme sociale semnificative legate de deficiențele de vorbire întâlnite în rândul copiilor de vârstă mică. Astfel de deficiențe pot afecta nu numai abilitățile de comunicare ale copiilor, ci și încrederea în sine, cu impact negativ asupra stimei de sine a viitorulor adulți. De altfel, rezolvarea unei probleme sociale, prin instrumentul inovator și interactiv precum robotul logoped, oferă copiilor acces la resurse și tehnologii care să îi ajute în dezvoltarea și îmbunătățirea abilităților de vorbire într-un mod distractiv și motivant.

Cum v-a venit ideea de a dezvolta acest robot?

Sursa emoționala a inspirației noastre a fost povestea emoționantă a unui prieten apropiat care la vârsta de 6 ani a fost diagnosticat cu deficiențe de vorbire. Ascultându-i povestea și provocările pe care le-a întâmpinat, am simțit o dorință puternică de a-i sprijini pe copiii care se confruntă cu aceeași situație.

Care au fost provocările cu care v-ați confruntat pe parcursul dezvoltării prototipului și cum le-ați depășit?

Având în vedere că am construit acest prototip de la zero, a fost o experiență incredibil de provocatoare. Chiar dacă aveam cunoștințe de bază în limbajul de programare necesar, am realizat că este nevoie de cunoștințe mult mai profunde în domeniul AI, al antreprenoriatului, economiei și chiar logopediei.

Cum funcționează proiectul vostru și cum ajută copiii în corectarea deficiențelor de vorbire?

Pentru început, roboțelul este conceput să abordeze trei tipuri de deficiențe: rotacism, betacism si sigmatism. Odată selectată deficiența, copilul va fi întâmpinat de două moduri prin care acesta își poate îmbunătăți pronunția:

· "Exersăm împreună", care oferă o gamă largă de exerciții pentru îmbunătățirea dicției.

· "Ascultăm și repetăm", care oferă copiilor șansa de a-și pune în practică abilitățile lingvistice.

În acest mod, au oportunitatea de a asculta cu atenție sunetele și cuvintele prezentate de robot, ca apoi să le repete. Astfel, permite desfășurarea unei practicici repetitive a pronunției corecte, consolidând abilitățile lingvistice ale copilului.

Ce tehnologii și algortimi de inteligență artificială au fost folosite pentru a crea acest robot?

Pentru dezvoltarea robotului logopedic, am integrat o serie de tehnologii și librării în limbajul de programare Python. Ne-am bazat pe resursele și tehnologiile oferite de OpenAI pentru a adapta robotul și a îmbunătăți interacțiunea acestuia cu utilizatorii. De asemenea, am utilizat module Python( Python text-to-speech (TTS), Python audio si recunoaștere vocală) și servicii Google( Google Text-to-Speech (TTS)). Astfel robotul înțelege și răspunde la comenzile vocale ale utilizatorilor.

Ce feedback ați primit în legătură cu robotul vostru?

Copiii au fost captivați de interacțiunea cu ROBOPED și au apreciat modul său prietenos și interactiv de comunicare. Feedback-ul lor a fost cu adevărat valoros. De asemenea, părinții acestora ne-au încurajat și ne-au oferit sprijinul lor, ceea ce ne-a motivat și mai mult să ne dedicăm eforturile pentru a aduce ROBOPED-ul în viața cât mai multor copii și familii.

Cum v-a ajutat competiția Solve for Tomorrow în dezvoltarea și rafinarea proiectului vostru?

Participarea la competiția Solve for Tomorrow ne-a oferit oportunitatea de a ne prezenta proiectul la nivel național. Acest lucru ne-a permis să primim feedback și sugestii de la experții din domeniu, ceea ce ne-a ajutat să identificăm punctele noastre forte și punctele care ar putea fi îmbunătățite. De asemenea, accesul la resurse suplimentare, cum ar fi mentoratul și asistența tehnică, ne-a permis să depășim obstacolele și să ne dezvoltăm abilitățile. Câștigarea competiției ne-a oferit o validare importantă a ideii noastre și ne-a motivat să continuăm să lucrăm la proiect pentru a deveni performanți. În plus, am avut oportunitatea de a lega noi prietenii, de a face networking cu alte echipe și profesioniști din domeniu.

Ce lecții importante ați învățat în timpul participării la această competiție?

Participarea la competiția Solve for Tomorrow ne-a oferit o serie de lecții importante și edificatoare. Am învățat că lucrul în echipă este esențial pentru succesul unui proiect. Fiecare membru al echipei a adus contribuții valoroase, iar coordonarea și susținerea reciprocă au fost esențiale pentru progresul nostru. Pe parcursul competiției, am întâlnit numeroase provocări tehnice și logistice. De asemenea, am învățat să apreciem feedback-ul oferit de liderul nostru, mentori și experți, acesta fiind crucial pentru îmbunătățirea proiectului nostru. Participarea ne-a dezvoltat abilități de comunicare și public speaking, iar presiunea și stresul pe care le-am experimentat ne-au învățat să fim determinați și perseverenți în atingerea obiectivelor noastre. Aceste lecții ne-au pregătit pentru provocările și oportunitățile viitoare.

Cum vă propuneți să îmbunătățiți robotul logoped în viitor?

În viitor, avem în plan să aducem numeroase îmbunătățiri robotului logoped pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor și eficacitatea acestuia în corectarea deficiențelor de vorbire ale copiilor.

Printre aceste planuri de dezvoltare se numără extinderea funcționalităților, adăugând noi exerciții și activități adaptate nevoilor fiecărui copil. De asemenea, ne propunem să îmbunătățim algoritmii de recunoaștere vocală pentru o mai bună interpretare a comenzilor și a pronunției copiilor. Dorim să dezvoltăm capacitatea robotului de a personaliza interacțiunea, adaptându-se la progresul și necesitățile individuale ale fiecărui copil. Vom explora și integra tehnologii emergente, cum ar fi învățarea automată și analiza emoțională, pentru a îmbunătăți capacitatea robotului de a evalua și de a răspunde la starea emoțională a copiilor în timpul sesiunilor de învățare. Totodată, vom continua să testăm prototipul astfel încât să colectăm feedback pentru a ne asigura că nevoile și preferințele utilizatorilor sunt luate în considerare în procesul de dezvoltare.

Însă, toate aceste dorințe și nevoi pot fi fezabile nu doar prin unitatea echipei, ci și prin atragerea de sponsori care să ne sprijine în aprofundarea, integrarea tehnologiei și inteligenței artificiale în actul cunoașterii și al antreprenoriatului, precum și cu integrarea robotului logoped în piața economică.

Ce sfaturi aveți pentru alte echipe de liceeni care doresc să participe în viitor la competiția Solve for Tomorrow?

În primul rând, îi îndemnăm pe toți cei care își doresc să înceapă un proiect să caute motivație și să se asigure că au ambiție și perseverență. Cel mai important este să empatizați cu beneficiarii și să înțelegeti cu adevărat nevoile acestora. Căutați problema, găsiți soluția, dezvoltați și inovați. Nu vă dați bătuți în fața provocărilor! Cereți sprijin, iar în cazul în care vă simțiți depășiți de situație, nu uitați că mentoratul și mentorul reprezintă un bun sfetnic, lumină dătătoare de inspirație și viață, în cazul nostru, liderul de proiect, dar și instrumentele AI.

Lista completă cu câștigătorii ediției 2023-2024 poate fi consultată aici: https://www.samsung.com/ro/solvefortomorrow/.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 29-03-2024 12:21



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.