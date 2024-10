(P) Câștigă premii și beneficii exclusive cu Kaufland Card – Transformă cumpărăturile într-o oportunitate de câștig!

Până pe 5 noiembrie, fiecare sesiune de cumpărături de minimum 50 de lei, scanată cu Kaufland Card, te înscrie automat în tragerea la sorți pentru premii în valoare totală de 2.500.000 de lei. Printre acestea se numără 5 mașini BMW albastre Seria 3, 50 de aparate de gătit Tefal Cook4me, 500 de cupoane de 500 de lei, 5000 de cupoane de 100 de lei și 50.000 de produse cadou sub formă de cupon de reducere Kaufland Card.

În plus, te bucuri de reduceri atractive la superbranduri. Iar dacă scanezi Kaufland Card, vei primi un cashback suplimentar de 5% (calculat din prețul deja redus al produselor care fac parte din Superbrandurile fiecărei săptămâni) direct în contul tău Kaufland Card. Cashback-ul va fi disponibil sub formă de cupon Kaufland Card activabil, începând cu 18 noiembrie.

Șanse săptămânale de câștig și discounturi suplimentare

În fiecare săptămână, dacă faci cumpărături de minimum 50 de lei, ai șansa să învârți Roata Brandurilor bune din aplicație și să participi la o tragere la sorți pentru premii sub formă de cupoane de reducere Kaufland Card. În plus, poți obține pe loc discounturi suplimentare de până la 45% la produse dintr-o gamă largă de branduri, tot sub formă de cupon Kaufland Card.

Kaufland îți oferă un beneficiu suplimentar atunci când treci de la cardul fizic la cel digital. Dacă ai folosit Kaufland Card fizic timp de cel puțin 6 luni și îți descarci acum aplicația pentru a-l activa în format digital, vei primi un cupon de 40 de lei pentru primul coș de cumpărături realizat cu scanarea cardului digital. Această tranziție nu doar că îți simplifică experiența de cumpărături, dar îți aduce și un beneficiu financiar imediat.

Nu rata această ocazie unică de a câștiga și de a te bucura de beneficii exclusive cu Kaufland Card!

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: Etichete: Dată publicare: 25-10-2024 11:46



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.