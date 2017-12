Are 365 de ferestre, 52 de camere si 7 terase. Povestea Castelului "Calendar", unic in lume prin arhitectura sa

Un castel uitat din Transilvania spune lumii o frumoasa poveste de iubire prin arhitectura sa unica.

Castelul Calendar a fost construit in Mures de un baron indragostit nebuneste de o printesa rusoaica.

Cladirea are 365 de ferestre, cate zile are un an, 52 de camere, cate saptamani sunt intr-un an, si 4 turnuri, la fel ca anotimpurile. Ar fi trebuit sa fie un dar de logodna, dar printesa n-a mai venit.

Castelul Calendar a fost construit pe o colina din Zau de Campie, in anul 1911. Arhitectura lui cu totul unica este strans legata de trecerea timpului. Are printre altele 7 terase cate zile sunt intr-o saptamana si 12 holuri cate sunt lunile anului. Istvan Ugron, pe atunci ambasadorul Austro-Ungariei in Rusia, a cerut sa fie ridicat ca marturie a iubirii vesnice pe care o purta pentru una dintre fiicele tarului Nicolae al II-lea al Rusiei.

Ca sa-i devina sotie printesa rusa i-a cerut baronului sa paveze drumul catre castel cu bani de aur. Ugron a ramas insa fara bani la mijlocul drumului, asa ca printesa nu a mai venit la el. Cativa ani mai tarziu ea a fost ucisa, iar de atunci baronul nu s-a mai casatorit.

Localnica: "Printesa nu a venit pentru ca nu avea atatia bani sa paveze pana la linia ferata drumul. Nu a venit ca nu era destul de bogat pentru ea."

Baronul nu a locuit la castel, iar anii l-au adus in ruina. Desi a avut o cu totul alta destinatie Castelul Iubirii a fost pe rand sanatoriu, scoala si orfelinat. Dupa revolutie fostii proprietari au incercat sa intre in posesia lui, insa au pierdut in instanta imobilul.

Ioan Porfim, profesor de istorie: "Acest castel de inceput de secol XX, unic din cate stiu eu din Romania, construit pe principiul calendar este in paragina, trebuie bani multi sa il refaci"

In prezent Castelul Calendar se afla in administratia Consiliului Judetean Mures. Autoritatile au in plan sa acceseze fonduri europene pentru a-l restaura.

Alexandru Iurian, primarul comunei Zau de Campie: "Sper ca vom reusi sa implementam un proiect cu doua componente, o parte pentru copii cu handicap si o parte cu centru de zi".

Castelul Calendar este momentan inchis. Curiosii il pot admira din exterior insa daca paznicii sunt intelegatori, pot face o plimbare prin curtea incarcata de legende.