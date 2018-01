O tânără care nu știa ca suferă de cancer a murit pe masa de operație

Ellie Walsh, în vârstă de 18 ani, din Lincoln şi-a petrecut Ajunul Crăciunului cu prietenii ei, dar trei zile mai târziu a fost transportată la spital, unde a fost operată de urgenţă, după ce doctorii au descoperit că avea o tumoră stomacală, potrivit Daily Mirror

Din păcate, în timpul operaţiei a suferit complicaţii şi a murit.

Mama sa, în vârstă de 37 de ani, a declarat: "Nu am relizat că Ellie era bolnavă. Avea dureri abdominale de câţiva ani, iar în urmă cu cinci săptămâni, în urma unei radiografii, a descoperit că avea o tumoră. Am început să mergem la doctori. A murit în timpul intervenţiei chirurgicale. Am fost devastată".



