Bărbat imobilizat la pat, găsit mort în propria locuință. Fostul ginere, principalul suspect

Sfârşit crunt pentru un bărbat de 62 de ani din Arad, imobilizat la pat. Omul, care era programat miercuri la o consultaţie la medic, a fost găsit marți seara fără sufare în apartament, după ce a fost, se pare, bătut crunt.

Principalul suspect este fostul său ginere, care avea grijă de el în această perioadă. Individul, care era băut, nu a recunoscut însă nimic în fața anchetatorilor.

De o lună, bărbatul de 62 de ani locuia singur, într-un apartament închiriat, în centrul oraşului. Era imobilizat la pat şi avea nevoie de cineva care să aibă grijă de el, iar de aproximativ o săptămână îl ajuta fostul său ginere.

Marți seara însă, cei doi bărbaţi ar fi avut o discuţie aprinsă, care a degenerat.

Bărbat: „Din câte am înţeles, s-au luat la bătaie la încăierare, mai ales acum cum au fost sărbătorile... Oamenii beau, petrec şi din cauza băuturii s-au luat la ceartă."

La fața locului a ajuns repede un echipaj SMURD, dar bărbatul de 62 de ani nu a mai putut fi salvat. În scurt timp, au venit şi poliţiştii, iar fostul ginere al victimei a declarat că omul a căzut din pat şi s-a lovit.

Pavel Palcu, procuror: „În urma sesizărilor organelor de poliţie, am dispus începerea urmăriri penale pentru infracţiunea de omor şi efecuarea unei cercetări la faţa locului. Ajunşi în locuinţă, am constatat victima prezintă multiple leziuni pe tot corpul, iar în zona capului are untraumatism cranio cerebral deschis."

Bărbatul de 41 de ani a fost dus la sediul parchetului pentru explicaţii.