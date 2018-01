Mihai Tudose și-a anunțat demisia: ”Plec cu fruntea sus. Voi vorbi cu președintele Iohannis”

Inquam Photos / Octav Ganea

Mihai Tudose a anunţat, luni seară, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional, că demisionează din funcţia de premier al României.

"Plec cu fruntea sus", a spus Tudose, precizând că va depune demisia ”în seara asta sau mâine dimineață” și nu .

El a precizat că nu va asigura interimatul la Palatul Victoria.

”Partidul a decis că e nevoie de un alt guvern. Poate am şi eu vina mea. Am zis de la început că îmi asum. Îmi reproșez că nu am făcut mai mulţi kilometri de autostradă.

Plec cu fruntea sus.

Relaţia cu Liviu Dragnea este acum bună. Acum merg la Palatul Victoria să îmi iau lucrurile, nu să fac alte declaraţii”, a spus Mihai Tudose la finalul ședinței CEx al PSD.

Întrebat dacă a vorbit cu preşedintele Iohannis, el a răspuns: "Nu, acum voi vorbi".



