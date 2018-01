Codrin Ştefănescu: E obligatoriu ca la finalul CExN să găsim soluţia finală

Agerpres

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a declarat luni că este "obligatoriu" ca în urma şedinţei Comitetului Executiv Naţional de luni să se găsească o "soluţie finală" la disputele din partid din ultima perioadă.

Liderii social-democrați din toată țara au fost chemați de urgență astăzi, la București, pentru a tranșa scandalul dintre Liviu Dragnea și Mihai Tudose.

”În aceste zile nu am reuşit să găsim până la şedinţă o soluţie de compromis, sper să o găsim astăzi. (...) Să ieşim cu toţi cu acelaşi mesaj şi o soluţie pe care să o anunţăm împreună. (...) Dacă e nevoie o să stăm toată noaptea, pentru că nu mai putem să ţinem şedinţe non-stop şi să permitem în acelaşi timp să apară în spaţiul public conflicte amplificate de o mie de ori faţă de realitate. (...) Cred că astăzi e obligatoriu, deci e obligatoriu să găsim soluţia finală. Intru acum în sediul nostru cu speranţa că, deşi ultimele zile nu au fost cele mai fructuoase în ceea ce priveşte comunicarea noastră internă, totuşi trebuie să ne aducem aminte de zile când eram uniţi, pentru că în Opoziţie, PSD-ul şi echipa de aici a fost extraordinar de unită şi am reuşit să convingem românii să ne voteze, am reuşit să facem o campanie spectaculoasă şi să arătăm şi colegilor noştri socialişti, din Europa, cam ce scoruri poate să ia PSD-ul. Vă asigur că astăzi de aici din sediul PSD va pleca aceeaşi echipă pe care o ştiţi, în campania din 2016, adică uniţi şi fără capete tăiate şi fără mari schisme. Lucrurile se vor reglementa aici între noi ", a declarat Codrin Ştefănescu, la sediul PSD, înaintea CExN al partidului.

