Proteste violente în Tunisia, din cauza reformelor economice. O persoană a murit, peste 280 au fost arestate

Protestele au început luni seara, când activiștii și politicienii au denunțat măsurile introduse de guvern, între care și creșterea contribuțiilor sociale, iar un bărbat de 45 de ani a fost ucis.

Astfel, oamenii s-au adunat și marți în mai multe orașe - între care Tebourba, Tunis, Gafsa și Sidi Bouzid -, iar manifestațiile s-au soldat cu ciocniri violente cu forțele de ordine, scrie publicația The Guardian.

200 arrested, dozens hurt in fresh #Tunisia unrest https://t.co/rxEh77QPtB pic.twitter.com/6p6vqZJiva

În urma violențelor, 50 de agenți de securitate au fost răniți, iar peste 281 de manifestanți au fost arestați, a precizat Ministerul tunisian de Interne, informează agenția DPA. Printre cei reținuți sunt și doi „militanți periculoși” care au incendiat o bancă locală și mașini ale autorităților în orașul Nefza.

Totodată, o renumită sinagogă a fost atacată cu bombe incendiare, însă încercarea ar fi eșuat, potrivit unui evreu tunisian, Elie Tarbelsi.

#Nefza police station and 2 vehicles torched in Béja Governorate of #Tunisia earlier today. pic.twitter.com/mpsurfbLke