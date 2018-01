Doi tineri au ajuns la spital, după ce şoferul unei maşini a fost orbit de faruri

Doi tineri de 19 ani au ajuns la spital, după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat de mai multe ori pe un câmp. Accidentul a avut loc luni noaptea, în jurul orei 00.40, pe DN 2.

Un tânăr de 19 ani, din comună Râşca, conducea un autoturism dinspre Suceava spre municipiul Fălticeni. La un moment dat, soferul a pierdut controlul, maşina a pătruns pe contrasens şi s-a răsturnat de mai multe ori pe câmpul din apropierea drumului.

Tânărul de 19 ani aflat la volanul maşinii îl acuză pe un şofer din trafic că l-ar fi orbit cu farurile, fapt care a dus la producerea accidentului, scrie www.monitorulsv.ro.

”Când am început să urc dealul am văzut farurile, i-am dat flash-uri şi el nu a răspuns. Când m-am apropiat, am tras dreapta de volan mai brusc, spatele maşinii s-a dus spre dreapta, după care am încercat să redresez şi am ieşit de pe şosea. Şoferul maşinii care m-a orbit nici măcar nu a oprit, noroc am avut de băieţii din spate, dintr-o maşină, care au văzut ce se întâmplă şi au frânat. Prietenii mei din maşină nu au păţit mai nimic, toată lumea a scăpat cu bine. Nu am mai avut incidente de acest fel, e prima mea păţanie", a povestit soferul.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările pentru stabilirea modului de producere a accidentului şi identificarea vinovaţilor.

