Horoscop 28 decembrie 2017. Zodia care va primi o sumă de bani

O să ne bucurăm de un soi de recunoaştere din partea celor pentru care muncim şi o să ne putem mobiliza mai uşor să-ncepem lucruri noi, pentru că realizăm faptul că efortul nostru, deşi nu se vede, contează.

Vibraţia zilei este 1 şi scăpăm de lucrurile vechi ca să-ncepem proiecte noi.

CAPRICORN: O să aveţi spor la toate activităţile pe care urmează să le treceţi în revistă ca să vă rămână timp şi pentru voi, să daţi un refresh, fizic, psihic.

VĂRSĂTOR: Se pare c-o să vă roage cineva să puneţi umărul la pregătirea unui eveniment şi o să vă bucuraţi de apreciere din partea celor care au de câştigat de pe urmă muncii voastre.

PEŞTI: O să insiste cineva să plecaţi într-o excursie, înainte, sau după Revelion, dacă nu puteţi sta mai mult, pentru că se pare că aţi avea unde. Voi decideţi.

BERBEC: Se rezolva o serie de lucruri, printre care şi cele care ţin de plecarea în străinătate la care visaţi de multă vreme, şi o s-aveţi un anturaj pe gustul vostru.

TAUR: O să fiţi încântaţi de felul în care se desfăşoară nişte lucruri de care aveţi mare nevoie şi o să vă permiteţi un Revelion de înaltă ţinută, în stilul vostru.

GEMENI: Aţi putea pleca cu grupul de prieteni pe undeva, fie după anul nou, fie joi, vineri şi să petreceţi departe de casă restul sărbătorilor de iarnă.

RAC: Poate vă cheamă la o discuţie şefii să fixaţi obiectivele pe anul viitor şi să se asigure că nu veţi semna cu alţi angajatori, să nu vă piardă.

LEU: Încă n-aţi renunţat la ideea de a cumpăra ceva scump pentru casa, dacă nu cumva o s-aveţi ocazia de a vă cumpăra o maşină, unii dintre voi, sau chiar o casă!

FECIOARĂ: O să puneţi mult suflet ca să rezolvaţi nişte lucruri şi pentru voi şi ai voştri, dar şi pentru nişte rude care au nevoie de o mână de ajutor de la voi.

BALANŢĂ: Se poate să primiţi nişte cadouri pentru casa, care s-ar putea să fie nouă, v-aţi mutat de curând sau poate vă mutaţi zilele-astea, e ceva nou şi frumos pentru voi.

SCORPION: O s-aveţi curajul să faceţi ceva la care aţi tot visat, dar nu credeaţi c-ar fi posibil să-l aveţi, să-l atingeţi, cum ar fi un Revelion departe de casă, în străinătate - ce ziceţi?

SĂGETĂTOR: Se poate să primiţi nişte bani în plus, or mai fi şi alte avantaje, se va găsi o modalitate de a vi se mulţumi pentru toată contribuţia la muncă de peste an.