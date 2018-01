CES 2018. George Buhnici prezintă senzorii care îngrijesc singuri grădina

George Buhnici revine cu noutăţi de la târgul de tehnologie CES 2018 și ne arată cum putem să vorbim japoneză în 2 secunde şi cum să devenim grădinari iscusiţi fără să stăm în grădină.

Câțiva senzori pot ţine de unii singur o grădină verde şi frumoasă. Au nevoie doar de curent şi evident de cineva care să planteze, în primul rând.

George Buhnici: ”Senzori care măsoară umiditatea plantelor am tot văzut. Îmi place însă când toţi aceşti senzori discuta cu un creier central legat la internet. Ce se întâmplă? Acesta va controla irigaţiile într-un mod inteligent. Va şti când plantele au nevoie de apă şi poate porni irigaţiile automatizat. În acelaşi timp verifică şi prognoza meteo. Că dacă vine ploaia să nu uzi de pomană. Foarte deştept.”

Un alt asistent drăguţ este Keeker. Un proiect francez care a dat naşterii acestei creaturi, Keeker ştie să distreze cu proiectorul şi boxa integrată, iar când rămâne singur acasă păzeşte.

George Buhnici: "Evident că ne fascinează ca-n fiecare an roboţii. Aici l-am găsit pe Keeker. Un roboţel care este în stare să stea de pază, să patruleze. Îl poţi controla de la distanţă cu ajutorul telefonului. Îşi dă seama unde se afla prin casă, are o cameră care îşi face o hartă dar face şi supraveghere, e o cameră 360. Are şi microfon, poţi sta de vorbă cu cei de acasă. Însă, partea cea mai distractivă este că poate proiecta filme şi imagini pe orice perete."

Iar dacă cumva filmul pe care-l proiectează e cumva în japoneză am găsit şi gadgetul de traducere pe loc.

Traducătorul de buzunar costă 200 de dolari şi cunoaşte 63 de limbi.