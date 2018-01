Obiectul misterios, pozat de sute de oameni din Rusia până în Alpii Austriei. Ipotezele lansate

Sute de oameni care au fotografiat nopţile trecute o apariţie misterioasă se întreabă ce au văzut. Ministerul Apărării spune că nu a înregistrat nimic care să ameninţe spaţiul României.

Mai multe fotografii care arată obiecte luminoase neidentificate, fie în formă de con, fie balon, de culoare albă, care au stat minute bune pe cer nopțile trecute ridică semne de întrebare printre specialişti şi printre martorii la eveniment.

Una dintre ipoteze ar fi că s-a văzut o rachetă intercontinentala rusească , însă este contrazisă de Ministerul Apărării de la Bucureşti. Alţii au spus că ar fi vorba despre un satelit sau un rest de staţie spaţială, căzut în atmosferă.

Nimeni nu explică însă cu adevărat ce este obiectul misterios, în formă de pâlnie, care a fost fotografiat de sute de oameni din Rusia până în Alpii Austriei.

Zeci de fotografii şi clipuri au împânzit internetul - toate ilustrează acest fenomen bizar. Unul dintre martori povestește ce a văzut.

Ionuţ Emilian, martor: "Era dimineață, eram cu copilul în brațe, o urcăm în mașina. Când am ridicat capul să deschid ușa ca să o bag în mașina în momentul ăla am văzut o lumină puternică. S-a luminat atât de mult, încă m-am speriat și am vrut să intru înapoi în cabană. Era și soția în spatele meu și i-am zis scoate telefonul și fă câteva poze. "

Apariţia misterioasă ar fi durat câteva minute.

Ionuţ Emilian, martor: "De la momentul în care s-a aprins și până s-a stins, până când s-a disipat norul respectiv sau nu știu, gaz, ce-o fi fost el, a durat vreo 6-7 minute. Culoarea a fost un alb curat, foarte, foarte puternic, deci lumina ca și cum venea spre noi. Nu, nu se deplasa. Exact ca și cum s-ar fi ridicat maximum câțiva metri în sus cu lumina asta puternică, după care lumina a dispărut, a rămas norul respectiv."

Camera unei maşini din Ucraina a surprins acest fenomen. Se poate vedea că lumina devine mai puternică şi mai mare pe măsură ce maşina se apropie. Aceeaşi senzaţie se desprinde şi din fotografiile pe care le-au surprins zeci de oameni în centrul şi Estul Europei. La Giurgiu, de exemplu, conul pare foarte aproape deasupra caselor. La fel a fost zărit şi în judeţul Timiş.

Ionuţ Emilian, martor: "Eu a doua zi când am venit acasă am sunat la frate-meu la cabană și i-am zis "băi, vezi că vin înapoi! De ce? Păi, uite ce am văzut eu aseară și zic, îmi iau detectorul de metale și vin acolo în zonă că sigur a căzut ceva. După care am mai stat eu la cafea, m-am documentat, am văzut că nu e cometă, cometa lasă o dâră, deci nu e cometă, nu e meteorit. Mi-am dat seama că a fost cu totul și cu totul altceva și am zis pas, adică am renunțat să mai merg înapoi."

Una dintre ipoteze, susţinută în mod interesant, chiar de către ufologi, cei care se ocupa cu studiul obiectelor zburătoare neidentificate, ar fi ca o rachetă rusească a generat fenomenul.

Dan Fărcaş, preşedintele ASFAN, ufolog: "În cele din urmă s-a constatat că a fost o rachetă continentală ICBM-RS 12 Topol care a fost lansată de ruși de la Kapustin Yar. Datorită unor condiții meteorologice speciale, a dat acele irizații care au fost văzute, practic, în foarte multe țări din Europa."

De la baza Kaputsin Yar din Kazakstan aflată la sute de kilometri de noi, de unde se presupune că ar fi fost lansată racheta intercontinentală, racheta rusească s-ar fi ridicat 400 de kilometri în atmosferă. Fotografii cu acest con de lumina au fost făcute şi în Rusia, dar şi în Polonia, Ucraina, Slovacia, Ungaria, şi chiar din Alpi. Cei de la The Mirror scriu ca racheta a fost confundată cu un OZN şi arată mai multe fotografii în care se vede norul luminos, cu o coadă care pare propulsia unui obiect zburător.

Dan Fărcaş, preşedintele ASFAN, ufolog: "Un OZN poate fi deosebit în primul rând prin faptul că nu are o mișcare uniformă. De obicei devenim suspicioși atunci când obiectul se oprește, pe urmă pornește, eventual merge în zig-zag. Deci astfel de apariții... și care stă eventual mai multe minute pe cer. Pe când acești bolizi traversează cerul și dispar. Este foarte, foarte puțin probabil să fie vorba despre un OZN de data asta."

Dar nu este nici rachetă - o spune chiar Ministerul Apărării de la Bucureşti, care într-un răspuns pentru Ştirile ProTV afirmă că radarele nu au înregistrat nimic care să ameninţe spaţiul României. Or o rachetă intercontinentala ar fi fost o ameninţare serioasă.

În concluzie: armata spune că nu a fost rachetă, ufologii că nu a fost OZN, iar sute de oameni susţin că au trăit o experienţă misterioasă, inexplicabilă.