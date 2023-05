Un instructor de fitness care credea că are întindere musculară a descoperit că are, de fapt, cancer în stadiu terminal

Un instructor de fitness care credea că are întindere musculară la gât a descoperit că are, de fapt, cancer în stadiul patru, relatează Metro .

O tânără în vârstă de 26 de ani din Marea Britanie a mers la mediul de familie după ce a început să aibă dureri persistente de gât, crezând că a făcut întindere musculară în urma unor exerciții fizice.

După mai multe analize, a descoperit că are, de fapt, tumori la nivelul gâtului, pieptului și plămânilor și a fost diagnosticată cu limfom Hodgkin, un tip de cancer al sistemului limfatic. Ea a făcut ulterior mai multe ședințe de chimioterapie pentru a distruge celulele canceroase.

Tânăra a fost în remisie 12 luni și acum așteaptă să-și refacă viața. Ea a mărturisit că avea adesea stări de amețeală, însă credea că sunt cauzate de oboseală.

„Predam aproximativ șase cursuri de exerciții pe săptămână prin Zoom. Am început să simt această stare ciudată de amețeală, dar nu m-am gândit prea mult la asta. Am fost extrem de obosită, dimineața era dificil să mă trezesc, indiferent de cât de mult dormeam”, a spus tânăra.

Aceasta a povestit calvarul prin care a trecut: „În ziua în care am plecat, am mers cu mașina la York să ne luăm noul cățeluș, iar pe drum, am avut o senzație incomodă în gât. Simptomele mele au continuat săptămâna următoare, dar încă aveam impresia că sunt doar epuizată din cauza noului cățeluș și că durerea de gât a fost cauzată de o întindere musculară. La sfârșitul acelei săptămâni, mi-a apărut un nod chiar deasupra claviculei. Disconfortul mă împiedica să pot preda părțile superioare ale corpului din cursurile mele de exerciții, așa că mi-am făcut o programare la medic”.

Tânăra a urmat 12 ședințe de chimioterapie timp de șase luni, iar în ultimele opt luni doza a fost redusă, deoarece organismal său a răspuns bine la tratament.

