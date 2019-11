Un bărbat i-a sfâșiat cu dinții urechea unui politician din Hong-Kong. VIDEO șocant

În timpul ciocnirilor, un bărbat a înjunghiat câteva persoane şi a muşcat puternic urechea unui politician, sfâşiind-o, potrivit News.ro.

Un lanţ uman în Cityplaza, centru comercial din Taikoo Shing, s-a transformat într-o confruntare cu poliţia, protestatarii şi forţele de ordine fugărindu-se pe scările rulante unde în urmă cu doar câteva minute se aflau familii cu copii mici.

Potrivit poliţiei, manifestanţii au vandalizat un restaurant din centrul comercial, după o serie de scandări paşnice în cel de-al 22-lea weekend consecutiv de proteste în Hong Kong.

Mai multe persoane au fost rănite, iar un bărbat cu tricou alb, despre care se crede că era atacatorul, a fost bătut cu bâtele de protestatari. Alt bărbat a fost văzut prăbuşit în sânge pe trotuar, în faţa mall-ului.

Printre răniţi se numără şi consilierul Andrew Chiu, care avea urechea însângerată, un alt politician, James To, explicând că bărbatul cu cuţitul l-a muşcat pe Chiu de ureche şi a înjunghiat alte persoane.

