Un băiat de 5 ani din Bihor, maltratat de partenerul de viață al mamei sale

Un băiețel de 5 ani dintr-o localitate din Bihor a fost bătut crunt de partenerul mamei sale și a ajuns la spital.

Mama copilului spune că bietul băiat a mai trecut prin asemenea episoade, dar ea abia acum s-a decis să îl părăsească pe iubitul ei. Au împreună un băiețel de șase luni, însă traiul sub același acoperiș devenise imposibil. Între timp, suspectul a fost dus în arest.

Femeia povestește că, de la începutul anului, iubitului ei a devenit tot mai agresiv și părea să aibă mereu ceva cu băiețelul ei din prima căsătorie.

„Se lega mereu de băiețel, îl făcea să îi fie frică. Cînd venea acasă tremura tot de teamă. Nu aveam cum să plec de acasă pentru că ne-a amenințat că ne omoară pe amîndoi. Atuncea seara l-a bătut în toate felurile, îl ținea de picioare și îl scutură", spune mama băiețelului.

Băiatul a crescut, în ultima jumătate de an, în casă unchiului sau, pentru că mama lui născuse un alt copil, cu actualul iubit.

Citește și Scene de groază în Teleorman. Mamă bătută cu pumnii și picioarele de fiul ei

„Am rămas blocat. Cum se poate un om, nu om, un animal să facă așa ceva, că asta nu-i om. Am înțeles că de patru ori o făcut așa, mai intensiv. Dar mereu o fost terorizat. O fost problema că numai la noi stă băiatul. No, stai aicea, zic, două zile, rezistă. Și, cînd o venit băiatul, o zis că: Pistă, am rezistat", spune unchiul băiatului.

Ultima dată, însă, copilul a fost bătut atît de rău, încît mama lui s-a speriat și s-a dus cu el la spital. Medicii l-au internat imediat pe cel mic și au anunțat poliția.

„Inculpatul, în patru rânduri, a exerciat acte de violență asupra persoanei vătămate minore, în vîrstă de 5 ani. În urmă agresiunilor fizice exercitate asupra minorului, la dată de 8 noiembrie 2019, acesta a suferit leziuni fizice care au necesitat pentru vindecare un număr de 2-3 zile de îngrijiri medicale", a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului Județean Bihor, Mia Cotrău.

Copilul a fost externat, însă va trebui să beneficieze de consiliere psihologică înainte de a se întoarce la grădiniță.

„Ca intervenție, se stabilizează, cumva, persoana, în urmă traumei, și se caută, cumva, normalizarea situației și procesarea situației în sine. Iar amintirea, în sine, a evenimentului traumatizant poate fi retrăită de către persoană în vise și chiar în viața reală atunci când există un stimul, retrăiește groaza din momentul traumei", a declarat psihologul Ioana Bugle.

Bărbatul este anchetat pentru agresiune în familie în formă continuată, iar judecătorii din Marghita au emis pe numele său un mandat de arestare de 30 de zile.

Vezi aici ultimele informații despre primele produse care vor fi la promoție de BLACK FRIDAY 2019 la eMAG.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!