Trei tineri din judeţul Bacău, acuzați de viol, după ce au băut la crâşmă împreună cu victima

Trei tineri din judeţul Bacău au ajuns un arest, după ce o fată de 22 de ani i-a acuzat că ar fi violat-o.

Victima spune că indivizii au luat-o cu forţa de pe drum şi au dus-o pe un teren de la marginea localităţii, unde au abuzat-o. Înainte de agresiune, tânăra şi suspecţii au băut împreună la o crâşmă.

Victima şi suspecţii locuiesc în aceeaşi comună. După ce toţi au băut împreună, femeia le-a spus indivizilor că pleacă într-un sat vecin, la o prietenă. Cei trei au urmărit-o şi, pe un câmp de la marginea satului, ar fi violat-o.

Victima: „Eu am plecat înainte, ei au venit din urma mea. Am zis că dacă se întâmplă ceva o să sun la poliţie şi ei nu au crezut. Eu nu am ştiut ce se va întâmpla”.

După agresiune, tânăra a cerut ajutor poliţiştilor, la postul comunal.

Reporter: „Băieţii ăştia au mai făcut rele în sat?”

Emil Raţă, vecin: „Da, au furat, au bătut. Ce pot să zic, instanţă decide. Şi eu am o fată şi eu am o nevastă şi se duce la un magazin şi o aştept să vină acasă”.

Victima spune că va cere ajutorul unui psiholog, pentru a trece peste experienţa de groază. În urma detaliilor oferite de tânără, poliţiştii au dat de urma agresorilor. De altfel, pe unii dintre îi mai avuseseră „clienţi”.

Cătălina Păduraru, IPJ Bacău: „Poliţiştii au luat măsura reţinerii a trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 16 şi 35 de ani, bănuiţi de comiterea infracţiunii de viol”.

Suspecţii au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile. Dacă vor fi găsiţi vinovați, unii dintre ei ar putea sta mulţi ani după gratii.