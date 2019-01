Momentul în care un șofer beat intră cu mașina într-un grup de tineri care dansau

O adolescentă a fost accidentată de o mașină pe ringul de dans, într-un club improvizat într-un pavilion.

Victima este Katie Wells, în vârstă de 19 ani, iar incidentul a avut loc într-un cartier din Gravesend, Kent. Potrivit martorilor, șoferul era băut și coducea o mașină furată, scrie Mirror.co.uk.

Katie este una dintre victimele lui Mohammed Abdul, de 21 de ani, care a intrat cu mașina în grupul de oameni de pe ringul de dans.

Tânărul voia să se răzbune fiindcă mai devreme nu fusese lăsat să intre la petrecere.

Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. „Îmi aduc aminte doar un zgomot puternic și am văzut farurile uriașe cum se îndreaptă spre mine. Din cauza luminii puternice nu am putut să văd mașina, știu doar că am întins mâinile spre ea”, a declarat Katie.

Șoferul a fost condamnat la 28 de ani de închisoare.

