Imagini revoltătoare, surprinse de un turist, în zona Branului. Cum arăta apa

Imagini incredibile și revoltătoare au fost surprinse de un turist aflat în excursie în zona Branului. Tânărul a filmat pârâul din satul Șimon, a cărui apă avea culoarea albastru-turcoaz.

Se pare că a fost vorba de o poluare masivă, iar autoritățile, alertate chiar de turiști, urmează să vadă cine a fost cel care a colorat pârâul și ce efecte a avut asupra mediului acest gest inconștient.

Imaginile au fost filmate în satul Simon, aflat la poalele munților Bucegi.

Silviu Ivan Nunvailer, turist: „Când am coborât de pe o vale, am văzut râul că este albastru, o culoare neobișnuită, un albastru fluorescent aproape. Am mers pe firul apei în sus pentru a vedea de unde vine, am găsit Valea Tisei, a luat-o la stânga, am urcat pe un drum, am ajuns pe la numerele 16-20, în sat acolo, și de acolo în sus apa era limpede. În casele acelea nu am văzut pe nimeni”.

Conștienți că se află în fața unei poluări grave, turisii au încercat să alerteze autoritățile. Demersul nu a fost deloc ușor.

Silviu Ivan Nunvailer, turist: „Am sunat la 112, au spus că nu e de competența lor, am sunat la Garda de Mediu și mi-au spus că nu au niciun agent liber care poate să vină. Mi-au sugerat să depun o solicitare diseară. Și am sunat și la Primăria din Bran, unde au spus că vor trimite un agent de poliție de la poliția locală. Noi am stat, am așteptat, nu a venit nimeni, așa că am plecat mai departe”.

Din păcate, această nu este o întâmplare singulară în zona Bran-Moieciu. Deși e recunoscută ca fiind cea mai mare regiune agroturistică din țară, aici nu există canalizare și multe dintre pensiuni deversează dejecțiile direct în apă.

George Florin Gârbacea, cercetător ecologie forestieră: „Cauza principală este aceea că nu există o infrastructură necesară pentru deversarea dejecțiilor și, din păcate, un râu de munte plin de păstrăvi - când eram mic era plin de păstrăvi - a devenit un canal de dejecții. Într-o țară civilizată ar trebui să avem canalizare. Da? Deci, unde sunt 200 de pensiuni cu zeci de mii de turiști, ar trebui să avem canalizare”.

Localnicii spun că, peste toate, au apărut și poluările provocate de exploatările forestiere. Pădurarii trec cu utilajele prin albia râurilor, tulbură apa și provoacă astfel daune uriașe faunei acvatice.