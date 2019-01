Fetiță violată de un ieșean de 57 de ani. Prietena ei a fost obligată să-i filmeze

Anchetă pentru fapte îngrozitoare, în Iaşi, unde o fetiţă de 7 ani a fost violată de un bărbat de 57 de ani, iar o prietenă a victimei, o copilă de 10 ani ar fi fost obligată să asiste la aceste orori şi să le filmeze cu un telefon mobil.

Părinţii au aflat adevărul după câteva zile şi, iniţial, agresorul a încercat să le cumpere tăcerea cu o sticlă de vin. Abia după două zile, tatăl a chemat poliţia, iar suspectul este arestat.

Autorităţile spun că abuzurile s-ar fi petrecut toamna trecută, la începutul lunii octombrie. Atunci individul ar fi păcălit-o pe copilă de 7 ani să meargă la el acasă, împreună cu o altă fetiţă în vârstă de 10 ani, şi ar fi violat-o pe cea mică.

De ruşine şi frică, biata copila nu a povestit nimic însă prietena ei i-a mărturisit ororile unei surori. Nimeni însă nu a anunţat şi poliţia. Abia după ce fapta s-a repetat în luna noiembrie, familia a aflat tot. Părinţii spun că bărbatul este rudă cu ei şi cu toţii sunt şocaţi că a fost capabil de aşa ceva!

Tatăl fetiţei: "Eram plecat la muncă, a venit o fetiţă din vecini şi a povestit tot. Am luat-o pe soţie şi am mers la el acasă. A recunoscut tot, a zis că îi pare rău şi a zis să îl iert. Și mi-a dat o sticlă de vin. După două zile am sunat la poliţie şi am povestit tot. Nu ştiu cum am putut să facă aşa ceva".

Mama fetiţei: "Fata nu a vrut să zică nimic, a crezut că o bat...el spune că nu s-a atins de fată. Nu îl credeam în stare, acum să îşi ispăşească pedeapsa".

Vecinii spun că bărbatul este divorţat şi locuieşte singur.

Vecin: "Am auzit despre ce s-a întâmplat. Nu îmi vine să cred şi mi-e teamă pentru că am şi eu o fetiţă mică acasă. Dacă e adevărat, să plătească pentru asta".

Cei de la serviciul de asistenţă socială din comună spun că ţin de mai multă vreme sub observaţie familia respectivă, cu 4 copii, două fetiţe şi doi băieţi cu vârste cuprinse între 1 şi 14 ani. Acum, cei de la protecţia copilului au deschis o anchetă şi fetiţele care au avut de suferit, au parte de consiliere psihologică.

Asistent social: "Familia are condiţii modeste de trai, copiii nu au parte de un exemplu moral din partea părinților".

Bărbatul a fost reţinut la începutul acestei săptămâni iar acum este în arest preventiv. Pentru viol şi corupere sexuală de minori risca ani grei de închisoare.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!