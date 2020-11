Designer cunoscut din emisiunea "Visuri la cheie", lovită cu sălbăticie de o femeie. Atacul, surprins de camere

Scene de o sălbăticie greu de imaginat s-au petrecut, sâmbătă aseară, într-un magazin din Capitală. Designerul Cristina Joia, cunoscută din emisiunea "Visuri la cheie", a fost desfigurată de o femeie, care a lovit-o în plină figură cu un obiect dur.

Totul, sub privirile angajatelor magazinului. Cristina a fost internată de urgență în spital și operată la nas. Agresoarea este în continuare liberă, dar va fi anchetata și riscă închisoarea.

Cristina Joia: "M-am trezit cu un pumn în față, a fost incredibil de puternică, pe moment nu mi-am dat seama că avea ceva ascuțit aici. și am căzut. Mi-a țâșnit foarte mult sânge, oamenii din jur se uitau, nimeni nu suna la politie sau SMURD, ea a fugit., mi-era foarte rău deja".

Mărturia designerului Cristina Joia este cutremurătoare. De pe patul de spital, povestește cum o banală și absolut întâmplătoare vizită într-un magazin din sectorul 4 al Capitalei s-a transformat într-un coșmar ce ar putea să îi lase urme pentru tot restul vieții. Totul după ce o femeie își parcase limuzina pe o trecere de pietoni, blocând practic intrarea în parcarea magazinului.

Cristina Joia: "M-am îndreptat către magazin și o văd pe această femeie care iese din magazin și se îndreaptă către mașină, și am întrebat-o dacă e mașină ei și mi-a răspuns într-un limbaj foarte vulgar pe care nu-l pot reproduce că ce mă intereseza pe mine. Am intrat în magazin și am lăsat-o înjurând. M-am apucat să fac cumpărături, puneam banane, eram cu spatele și când m-am întors m-am trezit cu un pumn în față".

Agresiunea a fost suficient de puternică pentru că imediat după aceea Cristina să cadă la pământ, plinăa de sânge și cu nasul zdrobit. Totul sub privirile înmărmurite ale unei angajate. De altfel, atacul a fost surprins și de câteva camere de supraveghere.

Vânzătoare: "Femeia aia a intrat în magazin și a lovit-o fară să spună nimic. Apoi a plecat".

În magazin, ar fi trebuit să fie prezent și un agent de paza, doar că în acel moment ieșise din clădire.

Agent de paza: "Nu am văzut nimic, ieșisem la țigară".

Între timp însă, a fost alertata și poliția, dar și serviciul de urgenta. Cristina Joia a primit primele îngrijiri chiar în magazin, iar apoi a fost dusa de urgenta la Spitalul Bagdasar Arseni unde a și foat operata peste noapte.

Cristina Joia: "Am o tăietură, deci de aici așa, dar este sparta piramida nazala, și-a trebuit să mă opereze de urgenta pentru că în câteva ore s-ar fi necrozat țesuturile".

Suspecta a fost deja identificată de polițiști care nu îi pot cere deocamdată socoteala și nici să o acuze de violente. Asta pentru că așteaptă că victima să fie externata din spital și să depună personal plângerea penala.

Biroul de presa al Poliției Capitalei: "În cauză polițiștii Capitalei s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire și alte violențe și desfășoară activități pentru depistarea autorului și pentru stabilirea tuturor împrejurărilor care au condus la producerea evenimentului".

În funcție de numărul de zile necesare pentru îngrijirea medicala a Cristinei va fi făcută și încadrarea juridica a faptei: fie loviri sau alte violente, fie vătămare corporală. Sunt infracțiuni pentru care agresoarea riscă până la zece ani de închisoare.