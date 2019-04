Un adolescent din Vaslui și-a violat bunica, pentru că nu i-a dat 100 de lei

De supărare că bunica nu mai are să-i dea 100 de lei din pensie, un băiat de 17 ani din Vaslui a violat-o pe biata femeie care l-a crescut de mic.

Bătrâna de 80 de ani a strigat zadarnic după ajutor. Vecinii au găsit-o abia dimineaţa, în stare de şoc, şi au sunat la 112. Iar pe baza probelor, nepotul a fost arestat pentru viol şi tâlhărie.

Bătrână locuieşte de mai mulţi ani singură, într-o casă modestă din localitatea Ivănești şi vecinii o mai ajutau ziua la treburile gospodăreşti. Femeia era vizitată din când în când şi de nepotul de 17 ani, care îi tot cerea bani. Ultima oară a fost refuzat şi s-a răzbunat crunt:

”A zis să îi dau bani. ”Nu am cât vrei tu”. Am luat portofelul şi i l-am dat, să scap... M-a trântit pe pat. Nu mai zic nimic... Nu am putut să scap”, spune bătrâna.

Bătrâna a fost ajutată abia dimineaţa, de către vecini.

”Tatăl lui m-a sunat din Germania şi a spus să nu îl iert nici eu, nici surorile lui. Ce a făcut, să tragă pedeapsa. Nu l-am crezut în stare. Eu l-am crescut şi uite ce am păţit de la nepotul meu”, spune femeia.

Poliţiştii l-au găsit pe adolescent la câteva case distanţă, la o mătuşă, unde stătea când tatăl lui era plecat din ţară.

Tânărul este arestat preventiv şi îşi aşteaptă judecata.

