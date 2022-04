Comunitatea din Mediaș este în șoc. Un minor a ucis cu cruzime o bătrână de 74 de ani

Un adolescent de 17 ani a șocat comunitatea din Mediaş cu un gest plin de cruzime. Tânărul a înjunghiat o bătrână de 74 de ani, apoi i-a smuls un lănțișor și s-a făcut nevăzut.

Femeia a murit sub privirile neputincioase ale vecinilor. Seara trecută, polițiștii l-au identificat pe suspect și l-au reținut pentru audieri. Potrivit unor surse apropiate anchetei, băiatul de 17 ani este un cetăţean german cu probleme psihice. Acesta locuia în plasament la o familie din Dumbrăveni.

Lângă cartierul de blocuri de la marginea Mediașului se află câteva garaje, iar oamenii locului sunt mereu pe afară cu treabă la garaje sau meșteresc la mașini. De acestă dată, locatarii au rămas șocați când au văzut-o pe vecina lor căzută la pământ fără suflare. Cu doar câteva clipe în urmă, femeia se dusese la tomberon să arunce câteva cartoane. La întoarcere, a fost atacată din senin de un necunoscut care a rănit-o în zona gâtului și apoi i-a smuls lănțișorul.

Vecin: „El a pândit-o, a văzut că are un lanț, a sărit pe ea și s-a întâmplat. După a fugit omul, au încercat să fugă după el dar a fugit."

Vecină: „Se zbătea, am sunat la salvare, a venit salvarea și am stat până a venit poliția."

Echipajele de salvare au ajuns în câteva minute, însă în ciuda manevrelor de resucitare, femeia a decedat. Vecinii ei abia își găsesc cuvintele.

Vecin: „Eu mai vin noaptea și bag mașina în garaj, dar acum chiar că mi-e frică. Te pândește doi, trei aici și îți dă în cap și gata."

Vecină: „Am două fete și ți-e frică seara să mai ieși. Ziua la cumpărături, dar seara e periculos aici în cartier."

În doar câteva ore de la atac, polițiștii au reușit să-l identifice și să-l găsească pe presupusul autor în orașul Dumbrăveni. Suspectul are doar 17 ani și a fost audiat mai multe ore, însă deocamdată nu s-a stabilit dacă tânărul va fi arestat preventiv sau dacă va fi internat într-un centru psihiatric sub supraveghere. Deocamdată a rămas în custodia parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, iar procurorii vor stabilii cu ajutorul unui psihiatru dacă băiatul are discernământ sau suferă de anumite tulburări de natură psihică.