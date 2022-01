Cazul copilului din Dâmbovița, ucis de câinii familiei. Mama: ”Nu o să le mai dau să mănânce”

Pro TV

După moartea copilului de 6 ani din Dâmbovița, sfâșiat de câinii familiei, s-a deschis un dosar de ucidere din culpă IN REM, iar animalele sunt ținute sub observație de către un medic veterinar.

Familia susține că a avut dintotdeauna câini periculoși, ciobănești caucazieni sau mastiffi tibetani, dar pe niciunul dintre ei nu l-a înregistrat la poliție, așa cum trebuia.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Părinţii băieţelului sunt în stare de şoc şi încearcă să înţeleagă cum de s-a putut produce această nenorocire. Mereu au avut câini periculoși, dar spun că niciodată animalele n-au atacat pe nimeni din familie.

Raluca Bîzganu, mama copilului: ”Am 18 câini, sunt doi ciobăneşti caucazian, în vârstă de un an. Încă de la început, copilul a luat contact cu aceştia doi. Mai am un Malinois şi doi tibetani. Restul sunt foarte mici. Tot timpul am avut câini. Vreau să îi dau, nu vreau să îi mai văd. Eu, una, nu o să le mai dau să mănânce.”

Anchetatorii spun că familia trebuia să declare, conform legii, câinii periculoşi la poliţie, dar asta nu s-a întâmplat!

Dr. Arcadie Rădulescu, medic veterinar: ”A zis că nu i-a declarat la poliţie că nu a ştiut. Ăştia sunt imprevizibili, astăzi te joci cu el şi mâine poate să te omoare. Ei au trimis copilul, neglijenţa lor, să stingă lumina unde au ei gospodăria, şi în momentul ăla câinii l-au omorât.”

Asistenții sociali de la Primăria Conțești vor merge acasă la familia copilului decedat, pentru a verifica dacă fratele lui, un băiețel de 4 ani, este în siguranță.

Între timp, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi continuă cercetările.

Investigatorii spun că zilele următoare părinţii vor fi chemaţi din nou la audieri.