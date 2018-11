Accident la ieșirea dintr-o benzinărie. Vizibilitatea redusă a provocat impactul

Pro TV

Impact violent sâmbătă seară pe Drumul Național 72A, în județul Dâmbovița.

Un șofer care a vrut să iasă dintr-o benzinărie și nu ar fi avut vizibilitate din cauza unui TIR parcat în apropiere a fost lovit de un alt autoturism.

Conducătorul auto și pasagera aflată pe locul din dreapta au fost răniți și au ajuns în grijă medicilor.

În maşina avariată din imagini se aflau şoferul de 47 de ani şi o pasageră, de 18 ani. În momentul în care au vrut să iasă dintr-o benzinărie din localitatea Voinești şi să vireze la stânga, deşi în zona este linie continuă, au fost izbiţi de autoturismul condus de un tânăr de 26 de ani.

"Am încercat să îi evit, din păcate nu am putut. El urma să iasă, erau maşini parcate aici, probabil din cauza asta nu m-a văzut.. Am încercat să îi evit în stânga, ei nu s-au oprit, era să intru frontal în ei", povestește un șofer.

Părinţii băiatului au aflat de cele întâmplate şi au ajuns imediat la fața locului. Din fericire, în urma impactului, fiul lor a scăpat nevătămat.

"Mi-a spus că venea pe linie dreaptă, dinspre Voineşti către Târgovişte. Şi cel cu Fordul din nefericire nu s-a asigurat, a făcut stânga. Mulţumim lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat o nenorocire", povestește mama șoferului.

Celălalt conducător auto şi fata care îl însoţea au fost însă răniţi.

Şoferul şi pasagera de 18 ani au fost transportaţi cu ambulanțele la spitalul din Târgovişte, unde au primit îngrijiri medicale. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

