Artiști din întreaga țară s-au adunat aici pentru a transforma mii de dovleci în opere de artă, iar tematica lucrărilor a fost bineînțeles sărbătoarea de Halloween.

Tivoli, unul dintre cele mai vechi parcuri de distracții din lume, a fost împodobit cu peste 20.000 de dovleci pentru a marca deschiderea sezonului de Halloween, care durează o lună.

Søren Brynjolf, artist danez: Fac niște dinți foarte mari, conturez o față și un zâmbet, dar încerc să-l fac și puțin înfricoșător. Totuși nu ar trebui să fie o figurină neprietenoasă, ci una zâmbitoare. De fapt, încerc să reproduc o mască japoneză. Poate ați văzut filme vechi cu samurai în care aceștia sunt îmbrăcați în armuri, iar fața le este acoperită cu un fel de mască înfricoșătoare. Aceasta este una dintre sursele de inspirație pentru ce fac aici.

Dovleacul din imagine cântărește peste o tonă, iar pentru a-l transforma într-o sculptură, artistul a avut nevoie de mai bine de 4 ore.

Artistul a mai explicat că dovleacul este ușor de tăiat, uneltele electrice trec prin el ca prin unt, dar necesită o atenție deosebită și un control riguros al mișcărilor, mai ales când folosești o drujbă.

Frederik Wiedemann, director cultural: În fiecare an, de Halloween, organizăm o competiție pentru a vedea cine poate cultiva cel mai mare și mai greu dovleac. Și, anul acesta, câștigătorul a stabilit un record, nu doar un record danez, ci și unul pentru toată zona nordică, cu un dovleac imens care cântărește 1.200 de kilograme.

De altfel, se muncește de zor în tot parcul unde, până la finalul weekendului, își vor face apariția zeci de monștri spectaculoși, personaje fantastice, felinare uriașe, toate din dovleci uriași.

Odată terminate, sculpturile vor fi expuse cel mult o săptămână, apoi vor deveni hrană pentru elefanții de la Grădina Zoologică din Copenhaga.