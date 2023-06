Starul OnlyFans care face și 100.000 de dolari pe lună rupe tăcerea. ”Există acest stigmat că sunt doar dubioși pe acolo”

”Am fost unul dintre acei copii care s-au dezvoltat devreme - chiar, foarte devreme. Cred că aveam 11 sau 12 ani când mi-au crescut sânii pentru prima dată. În locul în care am crescut, o zona rurală din Australia, a fost o experiență cu adevărat dificilă. Am fost hărțuită la școală încă de la o vârstă fragedă – înainte de a fi sărutat vreodată un băiat. Am fost etichetată ca o femeie cu moravuri ușoare înainte de a avea șansa de a-mi face o identitate”, a declarat Laura Lux.

Tranziția mea la munca sexuală online s-a produs odată cu popularitatea MySpace

”Am explodat pe MySpace doar postând ședințe foto. De acolo, am continuat să merg la cele mai recente platforme de social media. În cele din urmă, am ajuns să folosesc o combinație de Patreon, un site web unde patronii pot dona o anumită sumă de bani pe lună unui creator și Snapchat pentru a câștiga în jur de 20.000 de dolari pe lună. Apoi, în 2018, un prieten care făcea o activitate similară mi-a spus că există un nou site web numit OnlyFans, care s-ar ocupa de o mare parte din munca administrativă, care era o pierdere totală de timp. Am fost imediat interesată”, a mai spus Laura.

Din fericire pentru mine, am intrat în OnlyFans înainte de creșterea numărului de creatori în timpul pandemiei

„Tratez pe OnlyFans ca pe orice altă meserie. Am un birou unde mă așez și lucrez și câștig aproximativ 30.000 de dolari pe lună făcând asta. De asemenea, tind să am un program de la 9 la 5, chiar dacă slujba mea este să trimit fotografii străinilor pe internet”, spune tânăra.

Deși variază, cea mai bună lună a mea pe OnlyFans a fost când am câștigat 98.000 dolari

”Acesta este modul în care funcționează: Pentru 5 USD pe lună, abonații au acces la cronologia mea, unde postez o fotografie cu topless sau „implicit topless” în fiecare zi. Dacă doresc conținut mai explicit, trebuie să plătească mai mult. Nu fac conținut hardcore. Conținutul meu nu este un conținut sexual complet și, de fapt, este cam blând în comparație cu alți creatori”, a mai declarat ea.

Există acest stigmat că sunt doar tipi înfiorători acolo

”Dar, în realitate, vorbim despre tot felul de lucruri. Abonații mei știu că sunt cu fan Formula 1, așa că mă vor întreba despre ultimele curse. Postez chiar și despre încercarea de a renunța la cofeină, așa că ei vor întreba cum merge. De cele mai multe ori, conversațiile noastre nu sunt deloc sexuale”, a mai spus Laura.

Sursa: Business Insider Etichete: , , Dată publicare: 02-06-2023 10:00